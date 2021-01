Dédiée à la promotion de l’investissement et au marketing territorial, la plateforme ‎‎“Dakhlaconnect.com”, vient d’être lancée au siège de la wilaya de la région de Dakhla-Oued ‎Eddahab, en présence du Sous-secrétaire d’Etat américain en charge des questions du Proche ‎Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker.‎

Financée par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, Bureau des Affaires du Proche-Orient ‎‎(NEA), à travers sa branche de l’Initiative de Partenariat des États-Unis au Moyen-Orient (MEPI), ‎cette plateforme vise à mettre en place une passerelle entre les entreprises de la région, les ‎investisseurs, les clients et les fournisseurs potentiels.‎

Premier projet économique financé par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique dans les ‎provinces du Sud, celui-ci vise à promouvoir les opportunités économiques de Dakhla et Laâyoune, ‎et ce à travers le développement et le déploiement d’une plateforme digitale dédiée aux ‎entreprises du secteur privé opérant dans chaque ville, avec l’ambition de faciliter les opportunités ‎d’échanges, de B2B, d’investissements, et de collaboration économique à l’échelle nationale et ‎internationale. Cela passe également par l’appui aux jeunes et femmes entrepreneurs, le ‎marketing territorial et la promotion économique visant le rayonnement de chaque ville.‎

Il a également pour objectifs de promouvoir les atouts économiques de Dakhla et Laâyoune, dans ‎le but d’explorer les opportunités d’échanges et de collaboration économique à l’échelle nationale ‎et internationale dans plusieurs secteurs clés, tels l’agriculture, les énergies renouvelables, le ‎tourisme, la logistique et la pêche.‎

Ce portail qui regroupera à terme, la base de données des entreprises de la région, avec une fiche ‎signalétique complète via un moteur de recherche innovant permettant la recherche et la ‎localisation sur la carte de toute entité socio-économique de la ville, a été mis en œuvre par le ‎bureau d’études et de Conseil international JE Austin Associates, basé à Washington DC, ayant une ‎expertise et expérience de plus de 30 ans dans la gestion et mise en œuvre de projets de ‎développement économique à travers le monde et dont le bureau régional est à Rabat.‎

Ce projet qui se poursuivra jusqu’à fin septembre 2022, se décline en trois phases principales, à ‎savoir l’élaboration d’une plateforme digitale et le marketing et la promotion des opportunités ‎d’investissements, ainsi que l’organisation d’évènements B2B, avec la mobilisation des acteurs ‎locaux.‎

De même, “Dakhlaconnect.com” tend à mettre en exergue les composantes et spécificités de ce ‎portail digital visant à identifier les attentes de différents acteurs, en permettant la collecte de ‎données relatives aux infrastructures et aux entreprises opérationnelles à Dakhla.‎

Cette plateforme répertoriant la base de données des entreprises de la région tous secteurs ‎confondus, est primordial pour tout investisseur souhaitant investir dans la région, dans la mesure ‎où ce portail fera l’objet d’une mise à jour périodique des données sectorielles ou ‎macroéconomiques.‎