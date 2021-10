13ème édition de la Compétition Nationale Virtuelle du Company Program

Les projets créés par nos jeunes lauréats du ‘Company Program’, formation phare de Junior Achievement Worldwide de création et de gestion d’entreprises, sont aujourd’hui reconnus pour leur innovation lors des différentes compétitions nationales organisées chaque année par INJAZ Al- Maghrib.

La dernière consécration en date est celle des 10 Junior Entreprises marocaines dans les catégories « lycée » et « université » qui se sont distinguées, parmi les 173 participantes aux Compétitions Régionales par la qualité et la pertinence de leurs projets. Des idées créatives qui s’inscrivent parfaitement dans la dynamique de transformation digitale imposée par la crise sanitaire et qui répondent à des besoins réels de consommateurs ou de professionnels.

Parmi les 10 Junior Entreprises qualifiées, 9 ont été primées, chacune dans un domaine, par des acteurs économiques référents, partenaires de INJAZ Al-Maghrib et pour la majorité membres de son Conseil d’Administration. L’objectif de cette démarche est de récompenser nos jeunes entrepreneurs en herbe pour leur esprit de challenge, de leadership et surtout de créativité. Les prix décernés par ces partenaires aux Junior Entreprises sont :

Prix du Développement Durable, décerné par NAREVA Holding, à la Junior Entreprise ZINNIA du Lycée Maarik Tegal de Lâayoune , annoncé par Mme Asmae MRABET Directrice Communication & RSE

Prix Recherche & Développement décerné par le Groupe MANAGEM à la Junior Entreprise LOC UP de l’université Abdelmalek Essaadi, Ecole Nationale de Commerce et Gestion de Tanger, annoncé par M. Zakaria RBII, Directeur Exécutif Capital Humain & Technologies de l’Information,

Prix I-Tech, décerné par INWI, à la Junior Entreprise TEFLY CARE de la Plateforme des jeunes de Rhamna à Benguerir, annoncé par Mme Kenza BOURIZI, Directrice Communication Corporate et RSE

Prix Business Green, décerné par Crédit Agricole à la Junior Entreprise SACHO de l’Université Hassan II, Faculté des Sciences Ain Chock à Casablanca, annoncé par Mme Jihane LOUKILI, Chef d’Unité à la Direction Centrale RSE

Prix du Meilleur service, décerné par Citibank Maghreb, à BRICALOO du Lycée Mohamed Ajana de Meknès, annoncé par Mme Myriam KABBAJ, Directrice de Département de Gouvernance pour l’Afrique du Nord.

Prix Coup de Cœur, décerné par l’Association des Régions du Maroc à la Junior Entreprise GREEN WAY du Lycée May Ziyada à Médiouna Casablanca, annoncé par M. Mohammed EL BACHIRI, Conseiller à l’ARM

Prix de l’Eco-Citoyen, décerné par VIVO ENERGY à la Junior Entreprise FUTUR SOLAR ENERGY du Lycée Abdou Aabess Sabti de Tanger, annoncé par Mme Hind MEJJATI ALAMI, Directrice de la Communication

Prix de l’Innovation, décerné par BOEING à la Junior Entreprise FAKHAMA de l’Université Moulay Ismail – Ecole Nationale de Commerce et Gestion de Meknès, annoncé par Mme Roula DROUBI, Regional Director Middle East and North Africa

Prix Barid Al Maghrib, décerné par le Groupe Barid Al-Maghrib à la Junior Entreprise MACHROUII du Lycée Dar Assalam à Rabat, annoncé par Mme Asmae MOUTAOUAKIL, Chef de Division RSE.

Les 2 Junior Entreprises Nationales finalistes élues, quant à elles, à l’unanimité par un jury qualifié constitué de cadres dirigeants de grandes entreprises, pour cette édition 2021 sont :

Dans la catégorie Lycée :

‘ZINNIA’ du Lycée Maarik Tegal, Lâayoune qui propose des pots de plantes et vases intelligents équipés de technologie d’auto-arrosage gérable à travers une application mobile avec plusieurs fonctionnalités d’accompagnement destinés à des particuliers, entreprises et pépinières.

Dans la catégorie Université :

‘POC’ de l’Université Mohamed Ben Abdallah – Faculté des Sciences & Techniques de Fès qui propose une solution d’extraction de pièces d’appareils et de machines usagés pour traitement et revitalisation.

Les deux Junior Entreprises, concourront prochainement à la Compétition MENA ‘YEC2021’, qui sera organisée en ligne par notre Bureau Régional INJAZ Al-Arab.

Cette 13ème édition a été également marquée par l’intervention d’éminents représentants de grands organismes marocains et étrangers, représentés par leur top management, qui ont tenu à célébrer cette jeunesse passionnée et à encourager leur ascension dans le monde de l’entrepreneuriat, en les incitant à poursuivre leurs projets au-delà de la Compétition. Nous citons à ce titre :

M.Hassan Ouriagli, Président Directeur Général du Groupe Al Mada, fondateur de INJAZ Al-Maghrib,

M.Youssef Belqasmi, Secrétaire Général Ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Mme Laila MAMOU, Présidente Directrice de INJAZ Al-Maghrib

M.Sidi Ali Maelainin, Regional Lead for Middle East and Africa IBM

INJAZ Al-Maghrib tient à leur exprimer ses vifs remerciements et sa profonde reconnaissance ainsi qu’à tous ses partenaires, ses bénévoles, ses membres du jury et à tous ceux qui contribuent à la réussite de la mission INJAZ Al-MAGHRIB, notamment le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministère de l’Intérieur ainsi que tous les acteurs économiques associés à ce projet.

En effet, 310.000 jeunes ont été formés depuis la création de l’Association, dont plus de 70 000 durant l’année scolaire 2020/2021, et ce, malgré les conditions d’apprentissage imposées par la crise sanitaire. Des performances qui démontrent la volonté d’INJAZ Al-Maghrib de se surpasser en toute circonstance pour construire une génération de jeunes autonomes et acteurs de leur avenir et préparer ainsi un vivier de compétences prêt à affronter le Maroc de demain.

A propos de INJAZ Al-Maghrib

INJAZ Al-Maghrib est Association reconnue d’utilité publique créée en 2007 à l’initiative du groupe AL MADA et Membre du réseau Junior Achievement Worldwide et INJAZ Al-Arab, a pour mission de développer les compétences entrepreneuriales des jeunes grâce à l’implication de l’entreprise dans l’enseignement public. Partenaires institutionnels et privés, nationaux et internationaux. Des performances qui ne cessent de croitre et ce malgré la situation