1er #RDVAUSIM 2021 : Résultats d’une enquête exclusive menée en partenariat avec DEVOTEAM auprès des entreprises marocaines

L’AUSIM, l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc, revient avec les #RDVAUSIM et organise, en partenariat avec le Groupe DEVOTEAM, ce mercredi 27 janvier, à l’École Centrale de Casablanca, le premier rendez-vous AUSIM de l’année 2021 en format hybride (directement diffusé sur les plateformes YouTube et Teams de l’AUSIM).

Au cours de cet événement, l’AUSIM rendra officiels, et de manière inédite, les résultats de l’enquête réalisée sur « La maturité digitale au Maroc et les besoins en acculturation digitale ». Une enquête à laquelle ont pris part plus de 70 dirigeants en charge des SI et/ou de la transformation digitale dans des entreprises marocaines de différentes tailles.

Une enquête pour 2 grands objectifs

La digitalisation a connu un essor considérable ces derniers temps. Elle s’est imposée comme une pièce maîtresse de développement pour la pérennité des entreprises et de certaines activités, exacerbée par la crise sanitaire du Covid-19.

Lancée en décembre dernier par l’AUSIM et le Groupe

DEVOTEAM, cette enquête visait deux grands objectifs : réaliser tout d’abord une radioscopie de l’existant et donner une vision à 360° de la situation et de la dynamique de la digitalisation que connait le Maroc ; puis aider à mieux comprendre les besoins et enjeux des adhérents de la communauté AUSIM afin de lancer le programme #AusAcademy.

Cette nouvelle plateforme d’apprentissage et de partage d’expériences entre DSI et experts, sous forme de clubs thématiques (Innovation, Relation Client, Architecture SI, Digital Mindset), identifiera et animera des ‘’Form Actions’’ pour réussir et accélérer la transformation digitale au sein de leurs organisations.

Une enquête représentative de tous les secteurs d’activité

En termes de représentativité, cette enquête constitue une grande première du genre au Maroc, tant par sa profondeur que par la qualité des répondants. En effet, « la majorité des personnes interrogées lors de cette enquête sont des DSI et/ou des Directeurs de la Transformation Digitale (59%), des Directeurs Généraux d’ETI et PME (11,13% des effectifs). Les secteurs primaire, secondaire et tertiaire de l’économie sont représentés, ainsi que les entreprises de droit public et privé. Près de 50% des opérateurs sondés sont des PME, ce qui légitime la représentativité des pratiques. Les grands groupes nationaux de 1 000 employés ou plus, constituent 1 réponse sur 3 », expliquent les organisateurs de l’enquête.

Plusieurs participants et intervenants experts

Dans le respect des gestes barrière, Covid oblige, 10 experts intervenants seront sur le plateau de l’AUSIM afin d’apporter leurs témoignages et partager leurs retours d’expérience. Ils auront aussi et surtout l’immense tâche d’interpréter les résultats de l’enquête afin d’éclairer les acteurs marocains sur les défis qui les attendent pour réussir et accélérer leur transformation digitale. Ce sont en l’occurrence : Gilles Camoin, Senior Vice-Président du groupe Devoteam ; Aawatif Hayar, Présidente de l’Université Hassan II ; Ghita Lahlou, Directrice Générale de l’École Centrale Casablanca ; Abed Chagar, Directeur Général de Colorado; Hassan Ghellab, Directeur Général de Majorel Afrique de l’Ouest ; Ismael Ould, CEO et Founder de Wynd ; Farid Amrouni, Conseiller du Président d’EM Digital ; Mohamed Laklalech, Chief Digital Officer d’OCP group ; Tarik Maouni, Directeur de l’Organisation et du Système d’Information de l’ANP et Laurent Chata, Expert Devoteam en Transformation Digitale.

Ce premier rendez-vous AUSIM sera modéré par Salah Baina, Enseignant chercheur, Expert en transformation digitale, connu de la galaxie digitale nationale.

Petit aperçu des résultats de l’enquête

Les résultats de l’enquête ont révélé plusieurs points saillants, dont les suivants :

Plus de 80% des répondants ont entamé un projet de disruption digitale, mais la majorité se pose encore la question du sens et de l’utilité.

Plus de 40% des répondants déclarent que le manque d’opérationnalisation et de réappropriation du digital constitue le principal défi en matière de transformation.

Une photo unique sur le taux d’adoption des disruptions (cloud, RPA, méthodes, Lean IT…).

Une opportunité unique de rejoindre une communauté de pratiques pour résoudre ses problèmes.

Des retours d’expérience pour réussir sa transformation avec ingéniosité.

Un point de situation sur les réussites et défis en termes d’innovation et de disruption digitale.

Une occasion unique de visualiser le chemin parcouru par rapport au marché.

« La synthèse des résultats de l’enquête est publiée dans le dossier spécial du numéro 3 de Ausimag (magazine de l’AUSIM), disponible en ligne sur le site web de l’AUSIM : www.ausimaroc.com », précisent les organisateurs de l’événement.

A propos de l’AUSIM

AUSIM, une association engagée pour le développement des SI et du digital au Maroc

L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM) est une association à but non lucratif créée en avril 1993.

Comptant parmi ses adhérents nombre de structures de premier plan, tant au niveau organisationnel que managérial (Offices, Banques, Assurances, Entreprises Industrielles…), l’AUSIM œuvre activement dans l’esprit de développer et de vulgariser l’usage des Technologies de l’Information et du Digital au Maroc.

La vision de l’AUSIM 2018-2020 est baptisée « DISRUPT » et s’articule autour de sept piliers :

1 – Dynamiser l’utilisation du digital à travers les actions que l’AUSIM entreprend dans l’écosystème IT.

2 – Identifier et accompagner les PME, afin d’adopter le digital comme levier de développement.

3 – Sensibiliser la société sur l’utilisation du digital dans un cadre éthique, responsable et bien gouverné.

4 – Renforcer le retour d’expérience entre membres de l’AUSIM.

5 – Updater les universités par les retours d’expérience AUSIM afin de renforcer l’attractivité des métiers de l’IT du digital.

6 – Participer aux travaux relatifs à la normalisation et à la régulation du digital conduits par les instances.

7 – Transformer les innovations des startups et universités en Proof Of Concept.

A propos de DEVOTEAM

Partenaire majeur des leaders du Cloud depuis 1995, DEVOTEAM est une entreprise au service de l’organisation digitale.

L’entreprise a connu une ascension fulgurante depuis sa création et elle est aujourd’hui représentée dans 18 pays, notamment sur le continent Afrique, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Europe.

Spécialisée en service « IT for DIGITAL » et en « Digital for Business », la firme compte 7 600 collaborateurs dont 5 600 experts en technologie, 700 consultants de Tech-business, 700 creative technologists, et 600 consultants en management de transformation numérique. Une complémentarité de services qui permet à DEVOTEAM de satisfaire sa clientèle digitale.

Devoteam Management Consulting est le Cabinet de Conseil en Management et Transformation Digitale du Groupe Devoteam. Depuis plus de 20 ans, le Cabinet accompagne ses clients, grands Groupes et entreprises de taille intermédiaire (ETI), dans l’élaboration de leur stratégie IT et digitale, ainsi que dans leurs programmes de transformation des métiers et de l’IT. Comment ? En intervenant dès la définition des enjeux, jusqu’à la mise en œuvre des actions et l’accompagnement des parties prenantes, en intégrant les diverses expertises de cet écosystème. Un process end-to-end qui permet d’éclairer et de mieux accompagner les clients dans leur projet de transformation, tout en intégrant les enjeux métiers. La synergie des différentes expertises au sein de Devoteam garantit un accompagnement adapté, optimal et résolument orienté “people”.

En 2019, DEVOTEAM a obtenu la note de 4,1/5 au classement Glassdoor et a réalisé un CA de 762 millions d’euros.