1ère borne de recharge intelligente pour voitures électriques 100% marocaine

La première borne de recharge intelligente pour véhicules électriques, 100% marocaine, baptisée “iSmart”, a été présentée, lundi à Rabat, en présence notamment du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Développée à la demande d’industriels du secteur automobile par le Green Energy Park, plateforme de recherche mise en place conjointement par l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et soutenue par le ministère de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique et le ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, “iSmart” représente une nouvelle génération de bornes de recharge intelligentes pour voitures électriques à usage professionnel et domestique.

S’exprimant en marge de cette cérémonie, M. Elalamy a indiqué que l’électrique est en train de prendre le pas dans le secteur automobile de façon importante, relevant que cette borne intelligente est un produit hautement technologique qui répond aux besoins des Marocains, qui détiennent des voitures électriques, et qui ont constamment besoin de recharge.

Le Maroc s’est investi dans le secteur automobile de façon sérieuse depuis des années, a-t-il dit, affirmant que “ce secteur est en train de se transformer totalement, graduellement, lentement mais sûrement vers de l’énergie renouvelable, avec l’électrique en priorité”.

Les ingénieurs marocains sont arrivés, comme souvent, à réaliser des innovations de grande qualité, s’est-il félicité, relevant que le ministère les accompagne pour pouvoir industrialiser et transformer ce process, qui est de plusieurs étapes.

Il s’agit de passer du prototype à de l’industrialisation, accompagner avec des subventions, quand c’est nécessaire, pour avoir les sous-traitants et que l’ensemble de l’écosystème soit complet et puisse avoir un taux d’intégration plus important, a expliqué M. Elalamy dans une déclaration à la presse.

Il s’agit également de la commercialisation au Maroc, via l’accompagnement pour avoir des places (installation dans des stations d’essence..) et des accords avec tous les distributeurs possibles ainsi que l’ouverture sur les marchés internationaux avec des produits marocains de haute valeur ajoutée

De son côté, Badr Ikken, directeur général de l’IRESEN, a relevé, dans une déclaration à la presse, qu’il s’agit de la première borne de recharge de véhicules électriques développée, conçue et designée et fabriquée au Maroc, précisant que celle-ci sera industrialisée à partir de 2022 et avec une production de 5000 bornes par an.

C’est un excellent exemple de transfert technologique, a-t-il-dit, soulevant que la borne offre plusieurs avantages notamment la recharge rapide, la connectivité 4G, une plateforme de contrôle et de suivi et un projecteur intégré permettant la projection d’information et de publicité.

Avec des puissances allant de 7,5 kW/22 kW/ à 50 kW, M. Ikken a soulevé que la borne recharge rapidement une petite voiture en 30 minutes. “Sa conception est modulaire et peut être intégrée au niveau mural, fixée sur pieds ou intégrée aux candélabres”, a-t-il fait savoir, notant que cette initiative accompagne la décarbonisation du secteur de la mobilité et la valorisation industrielle permettant ainsi l’émergence d’une filière.

Dans le cadre de l’écosystème vert, dans son volet mobilité durable, une ligne de production de cette nouvelle génération de bornes intelligentes sera installée à Benguerir en 2022, avec l’appui du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique pour l’industrialisation de ce projet.

Pour l’industrialisation de cette borne, des partenariats de sous-traitance seront développés avec des industriels opérant notamment dans l’injection plastique, l’usinage / pliage tôle fine, la découpe laser et la fabrication de cartes électroniques. Une borne rapide d’une capacité variant entre 20 kw et 60 kw est également en cours de développement pour une commercialisation prochaine.

