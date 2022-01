25 ans d’engagement en faveur du développement humain pour la Fondation Zakoura

Concrètement, la feuille de route de la Fondation reposera sur les sous-axes suivants :

• Appui social & familial : programme d’éducation parentale ; coaching et cellules d’écoutes et orientation

• Appui éducatif et scolaire : préscolaire, remédiation scolaire, apprentissage des langues, collège numérique, école de la 2e chance nouvelle génération…

• Epanouissement & Eveil : SEL (Apprentissage socio-émotionnel), STEM (Science – Technologie – Ingénierie – Maths ),sport, soft & life skills, etc.

• Appui à la citoyenneté : programmes d’éducation civique et d’éducation à l’environnement

• Empowerment & renforcement de capacités des acteurs locaux, de l’écosystème éducatif et du développement humain, labélisation dédiée aux associations, en privilégiant une approche orientée vers le transfert d’expertise et le faire-faire

• Formation à travers la Zakoura Academy de futurs acteurs de la société civile et création de pôles de compétences associatifs.

« En tant que centre de formation expert en éducation et détenant une forte expérience dans l’accompagnement des acteurs de l’écosystème, la Zakoura Academy va jouer un rôle crucial dans l’engagement de la Fondation à accompagner le plan national pour l’impulsion du capital humain des générations montantes. » a déclaré M. Mohamed Zaari, Directeur Exécutif de la Fondation.

Par ailleurs, animée par un esprit d’innovation et d’amélioration continue de ses programmes portés par le Zakoura LAB et par la volonté de trouver des solutions éducatives réduisant les disparités sociales, la Fondation Zakoura continuera notamment d’intégrer les TICs à tous ses programmes et modèles d’éducation. Des projets qui s’inscrivent pleinement dans un dessein de promotion d’une éducation de qualité pour tous et les recommandations du nouveau modèle de développement et qui sont possibles grâce aux partenariats publics – privés et tiers secteur.

Avec vous, tout devient possible !

Toutes ces réalisations, ces opportunités en éducation, formation et employabilité, et leur impact sur des centaines de milliers de bénéficiaires directs et indirects n’auraient pu être possibles sans la mobilisation de tous que ce soient dans le cadre de partenariats, de contributions à travers le Fonds pour l’Education en zone Rurale – F.E.R, ou de dons libres.

La Fondation remercie chaleureusement toutes les personnes et entités qui contribuent à ses programmes et actions, animées par la même vision d’un Maroc meilleur. Merci également à nos ambassadeurs et à leurs communautés de #PreschoolHeroes. Merci à nos collaborateurs pour le travail incroyable effectué au quotidien avec une motivation sans faille.

Avec vous à ses côtés, la Fondation peut changer des vies, changer l’avenir de communautés.

A propos de la Fondation Zakoura :