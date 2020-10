2ème vague de Covid-19: hausse de nouvelles contaminations au Québec

La 2ème vague de Covid-19 continue de gagner du terrain au Québec où les autorités sanitaires font état mardi d’un nombre record de 1.364 nouveaux cas, portant le total de personnes infectées à 81.014 depuis le début de la pandémie.

Depuis vendredi, la province francophone affiche un bilan quotidien de plus de 1.000 contaminations, alors que le total des décès s’est alourdi de 15 nouvelles pertes, passant à 5.899.

La recrudescence des cas de Covid-19 se traduit également par une hausse des hospitalisations qui ont enregistré 36 cas de plus par rapport à la veille, pour un cumul de 397, dont 67 personnes aux soins intensifs en augmentation de 5 cas.

“C’est une statistique qui m’inquiète beaucoup”, a lancé le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors d’une conférence de presse, faisant savoir que la province compte actuellement plus de 500 foyers d’éclosion, une donnée en constante augmentation.

Il a précisé que contrairement à la première vague de coronavirus, les personnes affectées sont plus jeunes et “ça prend plus de temps avant de voir l’impact sur les hospitalisations et les décès”.

La hausse du nombre d’hospitalisations a pour effet d’augmenter la pression sur le réseau de la santé, a-t-il prévenu, tout en appelant les Québécois à rester chez eux dans les prochaines semaines, “si on veut espérer avoir encore une chance de casser la deuxième vague de COVID-19”.

