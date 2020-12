2M annonce sa nouvelle stratégie au service de l’information

Chaîne citoyenne de proximité, 2M repense sa manière de traiter l’information dans ses journaux télévisés et magazines afin de mieux décrypter et valoriser l’actualité. Une nouvelle approche visant à renforcer l’une des principales missions de la chaine : l’information.

« Les habitudes de consommation de nos téléspectateurs en matière d’information ont changé », explique M. Salim Cheikh, Directeur Général de Soread-2M. « Au moment où ils regardent nos JT, ils ont déjà reçu l’info brute « breaking news » sur leurs smartphones via les plateformes digitales et les réseaux sociaux. Notre mission est désormais de leur permettre de comprendre cette information, de la valider en confirmant qu’il ne s’agit pas de fake news ou de désinformation, et puis de la traiter en profondeur, de la décrypter et d’en débattre ».

Le jeudi 10 décembre 2020 marquera ainsi le démarrage des nouveaux formats des JT, enrichis par de nouvelles rubriques et chroniques thématiques, ainsi que par la présence d’invités et d’experts qui seront amenés à commenter et analyser l’information. « L’ensemble de nos équipes, journalistes et équipes techniques sont très motivées par ce nouveau challenge qui renforce le contrat de confiance que nous avons avec notre public pour plus d’analyse et de lisibilité de l’actualité » souligne M. Hamid Saadni, Directeur de l’information télévisée.

L’actualité régionale sera également davantage présente grâce à la mobilisation de tous les bureaux de 2M à travers le pays.

Et afin d’être au plus près des téléspectateurs, de nouveaux magazines d’information et de débat verront également le jour. « Notre ambition est d’ouvrir de nouveaux espaces de débats sereins et de conquérir de nouvelles audiences en donnant la parole à des personnes qu’on entend peu sur les média » déclare M. Reda Benjelloun, Directeur des magazines et des documentaires à 2M.

Il s’agit notamment de « Ma’a Ramdani », présenté par Redouane Erramdani, « Nkounou Wadhine » nouvelle émission de débat présentée par Jamaâ Goulahsen, le magazie « On n’est pas obligé d’être d’accord », rendez-vous de débat francophone conduit par Hanane Harrath, l’émission « Confidences de presse » présentée par Abdellah Tourabi et le magazine « Sawtkoum » animé par Salaheddine Ghomari.

Un nouveau studio à la pointe de la technologie

2M joint l’utile à l’agréable en proposant un contenu de qualité présenté dans un studio à la pointe de la technologie. En effet, le « Studio 200 » a été entièrement réaménagé en un espace multifonctionnel avec un design épuré, doté d’équipements modernes : 9 caméras HD, travelling robotisés, ainsi que d’un écran LED de 18 m2, élément central du décor et principale interface de communication.

Ce nouveau dispositif permettra une réalisation aux normes internationales, notamment à travers une dynamique alternant présentation en stand up, chroniques, data visualisation, talk-show en salon ou interviews au plus près des intervenants.

A travers la refonte de son offre d’information, 2M nourrit l’ambition d’accompagner l’évolution de l’industrie médiatique, mais surtout, de répondre aux attentes des téléspectateurs marocains qui font confiance à 2M depuis trois décennies.