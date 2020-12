2M dévoile sa « Charte pour le Handicap » à l’occasion de la journée internationale des personnes en situation de handicap

À l’occasion de la journée internationale des personnes en situation de handicap, célébrée chaque année le 3 décembre, 2M a dévoilé sa « Charte pour le Handicap » qui vise à améliorer la visibilité des PSH (Personnes en Situation de Handicap) et à accentuer le rôle joué par l’entreprise dans leur insertion professionnelle.

« La manière dont les médias décrivent le handicap peut aider à sensibiliser l’opinion publique aux réalités auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap, à déconstruire les stéréotypes et à promouvoir les rôles des PSH dans la société. En tant que média d’utilité publique, nous avons un rôle à jouer en termes de changement des mentalités », précise Khadija Boujanoui, présidente du Comité Parité et Diversité de 2M. En effet, cette charte s’articule autour de 6 principaux axes relatifs aux engagements de 2M en tant que média citoyen et entreprise responsable.

En tant que média citoyen, la chaîne s’engage à assurer une meilleure visibilité des personnes en situation de handicap en mettant en lumière leurs parcours et en sensibilisant aux contraintes et défis auxquels elles font face. 2M œuvre également à normaliser le handicap en le présentant de façon positive et inclusive. Et afin d’accompagner le changement des mentalités, 2M veille à développer des partenariats avec la société civile et à sensibiliser aux termes et attitudes non dégradants afin de déconstruire les stéréotypes, mythes et clichés qui tendent à faire perpétuer les images négatives.

En tant qu’entreprise responsable, 2M a émis un certain nombre de recommandations en phase avec sa politique de diversité, d’égalité des chances et de lutte contre toute forme de discrimination. Ainsi, la chaîne s’engage à respecter et à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap au sein de l’entreprise, notamment en garantissant leur accès aux entretiens d’embauche, et en leur mettant à disposition les conditions nécessaires à leur épanouissement professionnel. 2M s’engage également à faciliter l’insertion des PSH, notamment en rendant les locaux et les moyens de communication accessibles aux collaborateurs en situation de handicap.

À travers cette charte, 2M nourrit l’ambition de contribuer au changement du regard de la société sur les personnes en situation de handicap. Une démarche participative qui invite à créer un effet d’entraînement positif auprès d’autres médias.