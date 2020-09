75e session de l’Assemblée Générale de l’ONU : le cahier de propositions du Maroc

C’est dans un contexte marqué par la pandémie que le Maroc participe à la 75e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Il s’agit de la première session où les chefs d’Etat et de Gouvernement ne feront pas le déplacement à New York. Plusieurs moments clés marqueront cette rencontre :

-La réunion de Haut niveau de commémoration du 75ème anniversaire de la création des Nations Unies, prévue le 21 septembre ;

-Le traditionnel débat général qui verra une participation record de Chefs d’Etat et de Gouvernement du 22 au 29 septembre ;

-Le Sommet sur la Biodiversité, prévu le 30 septembre.

Par ailleurs, une réunion de Haut niveau est prévue au Conseil de sécurité, le 24 septembre, sur le thème « la gouvernance mondiale post-Covid 19 en relation avec le maintien de la paix et de la sécurité internationales » sous la présidence du Chef d’Etat du Niger, SE Mahamadou Issoufou. L’occasion pour le Royaume de réaffirmer son attachement au multilatéralisme, à davantage de solidarité et de coopération internationale en contexte de pandémie. En effet, le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, décline une vision multilatérale ambitieuse avec une attention particulière pour son continent : l’Afrique. Un engagement pour le multilatéralisme qui ne date pas d’hier et visible à travers les règnes de Feux Leurs Majestés Mohammed V et Hassan II et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Enfin, cette rencontre sera déclinée selon les quatre axes suivants :

La sécurité sanitaire : l’Initiative lancée par SM le Roi, visant à créer un cadre opérationnel pour accompagner les Etats africains dans les différentes phases de la gestion de la pandémie sera activement promue, comme exemple palpable de coopération interafricaine dans la lutte contre la pandémie.

Le maintien de la paix et la médiation : Le Royaume, est le 12ème Pays pourvoyeur des casques bleus des Nations Unies. Il présentera ses réalisations en soixante ans de participation au maintien de la paix des Nations Unies, notamment le maintien de l’ensemble de ses contingents sur le terrain en dépit de la pandémie. Il mettra également en exergue la promotion du dialogue inter-libyen dans le cadre des pourparlers de Bouznika.

La promotion du dialogue interculturel et interreligieux et la lutte contre les discours de haine : Le Maroc, en tant que pays promoteur du dialogue entre les religions et les cultures, s’attachera à promouvoir la nécessité de lutter plus en avant contre les discours de haine. L’adoption par consensus par l’Assemblée générale de la première résolution sur la lutte contre les discours de haine à l’initiative du Royaume, en juillet 2019 envisage l’organisation d’une Conférence de Haut Niveau sur le rôle des leaders religieux pour relever les défis de la pandémie de la COVID-19.

Désarmement et non-prolifération : Lors de la Réunion de Haut Niveau pour commémorer la Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires, prévue le 2 octobre, le Maroc renouvellera son engagement ferme en faveur des efforts de Non-prolifération et du Désarmement, son respect scrupuleux de ses engagements internationaux au moyen de l’application transparente et loyale des instruments auxquels il a souscrit, son choix du multilatéralisme et le référentiel de l’ONU, en tant que cadre idoine pour l’élaboration de nouveaux instruments et des stratégies internationales en matière de non-prolifération et de désarmement.