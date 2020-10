A Bombay, les non-porteurs de masques doivent nettoyer les rues

La municipalité de Bombay a averti que les personnes qui ne portent pas de masque pour freiner la propagation de Covid-19 et refusent de payer l’amende, devront balayer les rues de la ville en guise de punition.

Au cours des deux derniers jours, plus d’une centaine de personnes arrêtées sans masque facial et ont refusé ou n’ont pas pu débourser l’amende de 200 roupies, ont reçu des balais ou des vadrouilles et ont été obligées de nettoyer des tronçons de routes de la ville.

“Le gouvernement de l’État de Maharashtra et la municipalité de Bombay ont demandé à plusieurs reprises aux gens de porter des masques en public, mais beaucoup n’adhèrent pas aux protocoles sanitaires, certains refusent de payer les amendes et d’autres sont incapables de payer. Donc, nous incitons les contrevenants à nettoyer les routes comme moyen de dissuasion”, a déclaré le commissaire adjoint municipal, Vishwas Mote.

Les sanctions légères, mais embarrassantes, sont infligées conformément aux statuts du Département de gestion des déchets solides de l’Etat, qui autorisent le corps civique à demander aux gens de faire des services communautaires pour des infractions telles que le jet des ordures ou le crachat sur les trottoirs.

“Alors que certaines personnes s’excusent de leur erreur lorsqu’elles sont arrêtées et se portent même volontaires pour rendre tout service communautaire qui leur est rendu, d’autres ont recours à des abus ou à des menaces contre les responsables municipaux”, a noté M. Mote.

Les équipes de la municipalité ont été déployées dans tout Bombai pour surveiller ceux qui bafouent les règles, en particulier dans les zones bondées comme les marchés ou à proximité des gares, a-t-il dit.

Selon un dernier bilan, le nombre des cas confirmés de Covid-19 en Inde s’élève à plus de 8,08 millions dont 7,37 millions de rémissions et plus de 121.000 décès.

Avec MAP