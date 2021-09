A la 27e édition des « Mardis du tourisme », Hamid Bentahar détricotera la crise du secteur et présentera les projets de la CNT

« La reconstruction inclusive du tourisme, en réel partenariat avec le nouveau gouvernement » ! Tel est le thème de la 27ème édition des « Mardis du tourisme », organisée en ligne ce mardi 28 septembre par Travel consulting avec la participation de Hamid Bentahar, nouveau Président de la Confédération nationale du tourisme (CNT).

Comme de tradition, l’invité de marque animera une conférence au cours de laquelle il analysera la situation du tourisme national, décortiquera les différentes phases d’une crise qui a commencé avec le Covid-19 en mars 2019 et a paralysé l’activité du secteur. Près de deux ans ont passé et l’état du tourisme national reste d’autant plus critique qu’il affecte toutes les branches, avec des fermetures d’établissements , la mise en chômage de dizaines de milliers d’employés, l’arrêt des investissements, celui des vols pendant de longues semaines, et l’absence de solutions concrètes pour sortir d’un marasme apparenté à un cataclysme.

Dépassé, l’Etat lui-même s’est trouvé en « panne » d’initiatives et le secteur privé abandonné à lui-même. Dans ce cadre , le renouvellement de la présidence et du bureau de la Confédération nationale du tourisme a redonné confiance au secteur, en attendant qu’une nouvelle vision soit instaurée avec le nouveau gouvernement.

De toute cette problématique, Hamid Bentahar débattra mardi 28 septembre avec Othman Chérif Alami et Bouchra Taïbi, tandis que le secteur du tourisme, sur un plan international, célébrera la Journée mondiale du tourisme, annoncée par l’OMT ( Organisation mondiale du tourisme ) qui tombe à point nommé.