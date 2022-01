A quand un ambassadeur américain à Rabat ?

Par Olivier DELAGARDE

La Maison Blanche tarde à nommer son représentant au Royaume. D’ores et déjà, Elizabeth Moore Aubin quant à elle, quittera Washington afin de prendre ses quartiers d’ambassadrice à Alger dès la fin du mois. D’autres sont également sur le départ vers le continent africain.

Après diverses tergiversations propres aux institutions américaines, le Sénat outre-Atlantique a enfin validé le 18 décembre dernier, une quarantaine d’ambassadeurs proposés par Joe Biden, dont une vingtaine dans les capitales africaines. Si Elizabeth Moore Aubin prendra ses quartiers dès la fin février à Alger, elle sera suivie par Christopher Lamora au Cameroun, Eugene S. Young au Congo, Peter Wrooman au Mozambique, entre autres. Sur la liste des nominations, celle du Maroc n’est toujours pas mentionnée, en remplacement du chargé d’affaires David Greene, en poste depuis janvier 2021.

Une nomination soumise aux humeurs parlementaires

Selon différentes sources, toutes convergent vers la même explication : la volonté de Joe Biden de nommer une personnalité choisie par ses soins, non issue de la cohorte du Département d’Etat. Tel en est l’usage pour le poste à Rabat, considéré comme l’un des plus prestigieux du réseau diplomatique américain, bien souvent en gratitude de bons et loyaux services. Barack Obama avait désigné un important donateur de sa campagne, Dwight L. Bush. Donald Trump avait en son temps fait de même en désignant David T. Fischer, un important négociant automobile et lui aussi, grand argentier de campagne.

Le président américain a bien évidemment plusieurs noms dans son jeu, mais pour l’heure encore tenus confidentiels car vraisemblablement en cours de discussion avec la commission sénatoriale des Affaires étrangères, tenue d’une main de fer par le sénateur républicain texan Ted Cruz.

Au congrès aussi, les affaires marocaines revêtent toujours une grande attention et notamment en termes d’armement. Si l’alliance entre les deux pays est historique, celle-ci connaît aussi quelques turbulences notamment liées à l’hégémonie revendiquée des Etats-Unis vis-à-vis de leurs partenaires. Si les Forces armées royales (FAR) s’équipent toujours en priorité chez l’oncle Sam (avions F16, hélicoptères Apache, etc…), le Royaume s’accorde également sur les marchés Français, Turc et désormais chinois.

En outre, le Congrès américain dans son avant-projet du budget du Département de la Défense, prévoit de conditionner la poursuite de l’assistance militaire en faveur du Maroc, à une résolution diplomatique du dossier Sahraoui. En retour, Rabat avait bloqué en son temps la nomination de l’envoyé spécial des Nations unies pour le Sahara occidental Staffan de Mistura. Depuis et venu le temps d’un « certain assouplissement » des relations, ce dernier a été nommé en octobre et effectue sa première tournée dans la région se terminant aujourd’hui le 19 janvier.

Le prochain représentant des Etats-Unis auprès du Royaume aura de toute évidence du pain sur la planche. S’il est confirmé que Joe Biden ne remet pas en question la position de son prédécesseur de reconnaître la « marocanité » du Sahara occidental, certains des engagements pris dans ce cadre ne sont plus d’actualité tels la création d’un consulat à bannière étoilée à Dakhla, ou bien encore l’affectation de plusieurs milliards de dollars de financements via l’US International Finance & Development Corp (DFC).

Pour l’instant, aucun nom n’est à l’affiche et le fauteuil à Rabat reste vide.