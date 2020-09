A une époque de grande incertitude, les ODD montrent la voie vers une reprise solide

A une époque de grande incertitude, les Objectifs de développement durable (ODD) montrent la voie à suivre pour une reprise économique solide de la pandémie du COVID-19 et un avenir meilleur pour tous sur une planète sûre et saine, a affirmé le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Intervenant à l’ouverture vendredi d’un événement intitulé “SDG Moment” dédié à l’examen de l’état des lieux de la mise en œuvre des ODD, les 17 objectifs mondiaux visant à améliorer la vie des gens partout dans le monde à l’horizon 2030, le chef de l’ONU a rappelé que ces objectifs sont un plan pour vaincre la pauvreté et la faim, faire face à la crise climatique, parvenir à l’égalité des sexes et bien plus encore, dans les dix prochaines années.

“Notre objectif est de montrer que la transformation est possible et se déroule correctement maintenant – dans tant d’endroits, avec tant d’innovations – et avec l’engagement de tant de personnes”, a souligné le Secrétaire général, lors de cet événement organisé à la veille du segment de haut niveau de la 75è session de l’Assemblée générale.

Pour M. Guterres, ce moment annuel des ODD est l’occasion de démontrer qu’en tant que “famille unie des Nations, nous avons ce qu’il faut pour éradiquer la pauvreté et la faim, lutter contre le changement climatique, assurer l’égalité des sexes et atteindre les 17 objectifs mondiaux”.

“Nous pouvons faire d’énormes progrès au cours de la prochaine décennie, en particulier pour les plus vulnérables et les plus pauvres parmi les pauvres”, a assuré M. Guterres.

Le “SDG Moment” (Moment des ODD) est désormais un événement annuel convoqué par le Secrétaire général des Nations-Unies à l’ouverture de chaque session de l’Assemblée générale jusqu’à 2030, comme prévu par le document final du Sommet sur les Objectifs de développement durable tenu à New York en 2019.