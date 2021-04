AAF-2021: Le Maroc cité en exemple en matière de développement agricole

Le Maroc a été cité en exemple en matière de développement agricole et ce, lors de la 7ème édition de l’Africa Agri Forum (AAF), tenue sous le thème “Sécurité alimentaire: quelle politique agricole pour l’Afrique de demain ?”.

Cette édition, à laquelle a participé le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêt, Aziz Akhannouch, par visioconférence, a été l’occasion pour la Commissaire de l’Union Africaine chargée de l’agriculture, du développement rural, de l’économie bleue et de l’environnement durable, Josefa Leonel Sacko, de préciser que l’expérience marocaine en matière agricole est un véritable modèle à suivre en Afrique.

De même, le ministre de l’Agriculture et du développement rural du Cameroun, Gabriel Mbairobe, n’a pas manqué d’encenser le modèle marocain, notamment le Plan Maroc Vert (PMV) ainsi que les efforts déployés par le Royaume en matière de développement de la coopération Sud-Sud.

De son côté, M. Akhannouch a souligné qu’alors que de majeures restrictions imposées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) étaient à leur niveau maximum, notamment durant la période de confinement, le Maroc a pu assurer la poursuite des activités agricoles et agro-alimentaires permettant aux travailleurs d’accéder aux champs et aux unités, approvisionner toutes les régions du pays en produits alimentaires avec une offre diversifiée, de bonne qualité, en quantité suffisante et surtout avec des prix stables, ainsi qu’à assurer tous ses engagements en termes d’exportations alimentaires auprès des pays partenaires.

“Cette période difficile que nous avons réussi à gérer de manière maîtrisée et efficace a réconforté le Maroc dans ses choix stratégiques ayant mis ces dernières années le secteur agricole au cœur du développement économique du pays”, a-t-il poursuivi, relevant que le PMV, qui a fait de l’agriculture une priorité nationale grâce à ses programmes ambitieux, a contribué fortement à la sécurité alimentaire.

“Si le Maroc a beaucoup œuvré pour transformer son agriculture, il s’est également beaucoup investi dans la coopération africaine en matière agricole”, a fait remarquer M. Akhannouch, mettant en avant les fondements et les différents axes de la nouvelle stratégie agricole “Génération Green 2020-2030”, lancée, le 13 février 2020, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Et de conclure: “Le secteur agricole africain dispose encore d’un énorme potentiel et lorsqu’il sera libéré, l’Afrique pourrait se nourrir et nourrir le monde”.

( Avec MAP )