Abderrahim Atmoun et le président de Flyargo préparent la prochaine visite au Maroc

L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc en Pologne, M. Abderrahim Atmoun, a tenu une réunion de travail le 12 janvier 2021, avec le Président de la société Flyargo M. Krzysztof Majkowski, et MM. Dariusz Górecki et Maciej Rudnicki, Représentants du Fonds d’investissement privé MRP Fizan. Le but de cette réunion est de discuter des détails de la prochaine visite au Maroc des membres de ladite société, fin février 2021. Il s’agira du deuxième déplacement de ladite société au Maroc.

Pour rappel, l’Ambassade a déclenché un long processus d’accompagnement de la société Flyargo qui souhaite installer une usine de production au Maroc. L’opérateur polonais a signé une déclaration d’intention qui matérialise leur décision d’investir au Maroc et plus particulièrement dans les provinces du Sud, devenues une véritable clé de la compétitivité économique du Maroc et tout particulièrement dans son positionnement de hub africain.