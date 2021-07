Abdeslam Ahizoune reconduit à la tête du Directoire de Maroc Telecom

Le Conseil de Surveillance de Maroc Telecom a décidé, lors de sa réunion du 18 février dernier, de reconduire pour deux exercices supplémentaires, jusqu’au 1er mars 2023, le mandat de M. Abdeslam Ahizoune en qualité de Président du Directoire du groupe.

“Le Conseil de Surveillance, réuni le jeudi 18 février 2021, a pris acte de l’expiration du mandat des membres du Directoire au 1er mars 2021 et a décidé de reconduire, pour deux (2) exercices supplémentaires, soit jusqu’au 1er mars 2023, le mandat de Monsieur Abdeslam Ahizoune en qualité de Président du Directoire et Messieurs Brahim Boudaoud, Hassan Rachad, François Vitte et Abdelkader Maamar en qualité de membres du Directoire“, indique Maroc Telecom dans un communiqué publié mardi. Par ailleurs, dans sa réunion du 22 avril 2021, le Conseil de Surveillance a procédé à la cooptation de deux nouveaux membres.

Il s’agit de Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, qui a remplacé Obaid Bin Humaid Al Tayer pour la durée restante du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024.

Il s’agit aussi de Kamal Shehadi, qui a remplacé Saleh Al Abdooli pour la durée restante du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021.

Maroc Telecom fait également savoir que Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi a, par la même occasion, été élu Vice-Président du Conseil de Surveillance.

En outre, l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2021 a ratifié la cooptation de Luis Enriquez en tant que membre du Conseil de Surveillance.

( Avec MAP )