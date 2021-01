ACAPS: Des assurances rassurées !

Par Abdelhamid Dades

Selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), le chiffre d’affaires du secteur des assurances (primes émises hors acceptations) a atteint 44,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2019, en augmentation de 8,6% par rapport à un an auparavant.

C’est ce que précise l’ACAPS dans son rapport du secteur des Assurances au titre de 2019, relevant que cette croissance est plus importante en assurance Vie et Capitalisation (+12,5%) qu’en assurance Non Vie (+5,5%).

L’ACAPS fait également savoir que la charge des prestations a progressé de 5,7% à 29,4 MMDH, couvrant une légère baisse de celle non vie de 0,6% à 16,4 MMDH et une forte augmentation de 14,7% à 13 MMDH de celle de la vie.

Le rapport indique aussi que les provisions techniques augmentent de 7% à 160 MMDH. Sur cet encours, les provisions vie mobilisent 92,9 MMDH, en hausse de 10,6%, tandis que les provisions non vie ne progressent que de 2,5% à 67,1 MMDH.

S’agissant du résultat technique net du secteur des assurances, il s’est établi à 4,9 milliards de dirhams (MMDH) en 2019, marquant une nette hausse de 24% par rapport à 2018. L’assurance non vie y contribue pour 3,9 MMDH et l’assurance vie pour 1 MMDH.

Dans le détail, l’ACAPS souligne que la croissance de l’assurance vie et capitalisation par l’augmentation des produits épargne classiques (support en dirhams) de 10,8% à 16,2 MMDH et des contrats en unité de compte de 72,4%, améliorant leur contribution dans la collecte globale à 6%. Les prestations payées aux assurés ont enregistré une hausse de 12,4% à 12,3 MMDH, poursuit l’Autorité, faisant remarquer que les rachats marquent la plus forte augmentation (+16,1%) et continuent de dominer les prestations vie (74,1%).

Concernant les prestations payées sous forme de capitaux, elles enregistrent une légère diminution de 2,2% à 1,8 MMDH, alors que les indemnités au titre des sinistres marquent une progression de 9,8%, avec une enveloppe servie de 1,1 MMDH. Par ailleurs, les primes émises des assurances non vie se sont chiffrées à 24,2 MMDH, en hausse de 5,5%, à la faveur de l’assurance automobile (+7,2%), l’assurance des accidents corporels, maladie et maternité (+8,4%) et les assurances accidents du travail (+2,1%).

Le montant des prestations et frais payés a enregistré une amélioration de 3,2% à 14,8 MMDH, représentant 61,3% des primes émises. Les charges techniques d’exploitation, qui représentent 30% des émissions non vie, ont augmenté de 4,4% à 7,3 MMDH, répartis entre les charges d’acquisition (39,7%) et les frais de gestion (60,3%).

Les provisions techniques non vie ont, pour leur part, affiché une légère progression de 2,5% à 67,1 MMDH. Les provisions pour sinistres à payer, qui représentent 85,5% des provisions non vie, ont atteint 57,3 MMDH.