Accord de partenariat entre l’AIHM et l’Union professionnelle des éleveurs d’escargots du Bénin

Un accord de partenariat a été signé entre l’Académie internationale de l’héliciculture de Marrakech (AIHM) et l’Union professionnelle des éleveurs d’escargots du Bénin, pour développer davantage la filière dans ce pays, notamment par l’introduction de nouvelles races d’escargots, via le partage d’expériences entre les deux organismes.

Ce partenariat a été conclu à l’occasion de la visite au Bénin de Mme Nadia Babrahim, présidente de l’AIHM,, au cours de laquelle elle a organisé, samedi dernier, en partenariat avec l’ambassade du Royaume du Maroc dans ce pays, une journée d’information sur l’héliciculture, en présence du directeur national de l’élevage auprès du ministère béninois de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, des représentants des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que d’autres institutions publiques et financières intéressées, et de plus de 200 héliciculteurs béninois, indique mercredi la représentation diplomatique du Maroc dans un communiqué.

Au cours de son séjour, Mme Babrahim été reçue par l’ambassadeur du Maroc au Bénin, M. Rachid Rguibi.

( Avec MAP )