Accord entre l’Arabie Saoudite et le Qatar pour la réouverture de leurs frontières à partir de ce soir

Le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Ahmed Nasser Al-Sabah a annoncé, lundi, un accord entre l’Arabie Saoudite et le Qatar sur la réouverture des frontières entre les deux pays à partir de ce soir.

Dans une déclaration rapportée par les médias saoudiens, le ministre koweïtien a indiqué que l’émir du Koweït, Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a eu deux entretiens téléphoniques avec le Prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salmane, et l’émir du Qatar, SA Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, précisant qu’à l’issue de ces deux entretiens, les deux parties ont convenu de rouvrir l’espace aérien et les frontières terrestres et maritimes entre les deux pays.

Cette annonce intervient à la veille du sommet des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) en Arabie saoudite, ce qui permettra d’ouvrir une nouvelle ère des relations fraternelles entre les pays de la région.

Dans le même contexte, le prince héritier d’Arabie Saoudite a affirmé, selon l’agence de presse saoudienne, que la politique du Royaume sous la conduite du Roi Salmane ben Abdelaziz est basée sur une approche constante visant la réalisation des intérêts suprêmes du CCG et des autres pays arabes, soulignant que le sommet du CCG sera une rencontre d’unité.

Avec MAP