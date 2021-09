Accords d’Abraham : Antony Blinken tiendra une réunion virtuelle avec le Maroc

Les accords “historiques” d’Abraham sont la preuve que la “paix est possible”, a indiqué mercredi, le département d’Etat américain, à l’occasion du 1er anniversaire de la signature de ces accords.

Dans une déclaration lors de son point de presse, le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, a souligné que les accords “historiques” d’Abraham, ainsi que la reprise des relations entre le Maroc et Israël, “attestent que la paix est possible et qu’elle vaut la peine pour les dirigeants et les peuples qui y aspirent avec courage”.

“Un an plus tard, nous constatons plus d’un demi-milliard de dollars d’échanges commerciaux entre Israël et ces nouveaux partenaires, et des vols directs entre Tel Aviv, Abu Dhabi, Marrakech et Manama, avec des conséquences importantes pour la liberté de circulation dans la région“, s’est-il félicité.

“Nous continuons à soutenir ces accords et leurs signataires“, a en outre souligné le porte-parole de la diplomatie américaine indiquant que le Secrétaire d’Etat, Antony Blinken, tiendra une réunion virtuelle vendredi avec ses homologues du Maroc, de Bahreïn, d’Israël, et des Emirats arabes unis.

Cette rencontre servira à marquer le premier anniversaire de la signature de ces accords et “explorer les moyens d’approfondir les liens et construire une région plus prospère”, a-t-il dit.

