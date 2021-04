« Accords d’Abraham, une promesse de paix ? »

Nous publions ci-dessous un entretien paru dans le dernier numéro de la revue française « Réforme » sur les accords d’Abraham et le rétablissement des relations entre le Royaume du Maroc et Israël. Mohamed Abdi, politologue, met en exergue le rôle de S.M. Mohammed VI dans une interview réalisée par Matthieu Taubmann.

Le Maroc joue un rôle pivot dans les relations entre le monde arabe et Israël. Retour sur l’accord signé entre les deux États et sur la façon dont il peut influencer la situation géopolitique au Moyen-Orient.

Mohammed Abdi est journaliste, militant politique et associatif. Il a notamment cofondé l’association Ni putes ni soumises avec Fadela Amara. Il est devenu son conseiller spécial lorsqu’elle a rejoint le gouvernement Fillon en tant que secrétaire d’État chargée de la politique de la ville. Aujourd’hui de retour au Maroc, il analyse les implications de l’accord entre son pays natal et Israël.

Parmi les quatre pays qui viennent de normaliser leurs relations avec Israël, le Maroc revêt une importance symbolique particulière. Pourquoi ?

Le royaume du Maroc a une longue – plus de 2 000 ans – et riche histoire avec le peuple juif. Aujourd’hui, il s’agit de l’un des rares pays musulmans où il existe une communauté juive prospère. Elle a toujours bénéficié du soutien des souverains successifs. Par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, Mohammed V refusa de livrer les juifs marocains au régime de Vichy. Plus récemment, lors de la révision constitutionnelle de 2011, Sa Majesté Mohammed VI a insisté pour rappeler que le pays « s’est nourri et enrichi de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen ». Beaucoup de juifs marocains sont partis depuis 70 ans. Mais ils n’ont pas été chassés, et ne se sont jamais sentis en danger.

Qu’en est-il des rapports avec Israël ?

Sur le million de juifs d’origine marocaine, 800 000 sont en Israël dont 300 000 ont la double nationalité. C’est dire si l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre les deux pays sera bénéfique pour ceux qui veulent aller voir leur famille ou bien visiter le pays de leurs ancêtres. Les deux gouvernements ont toujours eu des relations, secrètes et officieuses dès 1948, puis un bureau de liaison a été ouvert en 1994. L’accord signé en décembre 2020 est un aboutissement, pas une surprise.

Et que répondez-vous à ceux qui accusent le Maroc, comme les autres signataires, d’avoir abandonné la cause palestinienne ?

Au contraire, cet accord est une opportunité historique. Il envoie un message d’apaisement envers les Israéliens. Vous pouvez vivre en paix, entourés de vos voisins arabes et musulmans. En échange, vous devez à votre tour reconnaître la réalité palestinienne et permettre la création d’un État souverain. Sa Majesté Mohammed VI est le commandeur des croyants et le président de la Fondation Al Qods (Jérusalem en arabe, NDLR), et s’est toujours montré ferme quant à la solution à deux États pour deux peuples. Son soutien politique peut servir de point d’appui pour les États-Unis, et aider à apporter la paix, le progrès et la croissance économique dans une région apaisée et réconciliée.