Activité monétique en 2020: Le rapport du CMI en six points-clés

Voici les six points-clés du rapport du Centre monétique interbancaire (CMI) sur l’activité monétique au Maroc durant l’année 2020:

1- Activité monétique:

– Les réalisations globales de l’activité monétique au Maroc se sont établies à 375 millions d’opérations pour un total de 322 milliards de dirhams (MMDH).

– Cette activité, qui comprend les opérations de retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques bancaires (GAB), les opérations de paiement auprès des commerçants et eMarchands, les opérations de paiement sur les GAB et les opérations de Cash Advance, par cartes bancaires, marocaines et étrangères, ressort en régression de 9,4% en nombre d’opérations et de 7% en montant par rapport à 2019.

2. Encours des cartes:

– Les cartes émises par les banques marocaines ont augmenté de 6,3% à 17,2 millions de cartes, dont 16,8 millions de cartes Paiement & Retrait sous les labels Visa, Mastercard et la marque nationale cmi et Cobadge cmi-mastercard.

– Les cartes prépayées qui représentent un encours de 1,8 million de cartes, se déclinent en 62,2% de cartes sous label Visa, 26,1% de cartes sous labels cmi et Cobadge cmi-mastercard, 11,5% de cartes sous label Mastercard et 0,2% de cartes privatives.

3. Activité des cartes marocaines et étrangères:

– Les cartes marocaines ont enregistré, en paiements et en retraits, 365,4 millions d’opérations pour un montant de 310,4 MMDH (-6,9% en nombre et -2,3% en montant).

– Les cartes marocaines à validité internationale ont réalisé 10,4 millions d’opérations à l’étranger, retraits et paiements, pour un montant global de 4,2 MMDH, en progression de 4,8% en nombre et en régression de 25,4% en montant par rapport à l’année 2019.

– Les cartes étrangères ont enregistré, en paiements et en retraits, 9,6 millions d’opérations pour un montant de 11,6 MMDH (une régression de 55,4% en nombre et de 59,5% en montant).

4. Activité des commerçants et sites marchands affiliés au CMI:

– Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré 84,7 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 36,8 MMDH, en régression de 0,8% en nombre de 19,2% en montant par rapport à l’année 2019.

– Ces paiements se répartissent, en termes de volume, sur la grande distribution (29,8%), l’habillement (9,3%), les hôtels (6,6%), les restaurants (6,2%), les stations (5,9%), les meubles et Articles de l’électroménager (5,5%) et autres secteurs (36,7%).

5. Activité e-commerce:

– Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 14,3 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 6 MMDH, en progression de 46% en nombre et de 25% en montant par rapport à 2019.

– L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a progressé de 46,5% à 13,8 millions de transactions et de 29,7% à 5,7 MMDH.

– L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a progressé de 33,7% à 503 milles transactions et a régressé de 25,5% à 303,4 millions de DH.

– L’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 96,5% en nombre de transactions et de 95,0% en montant.

6. Activité du réseau GAB:

– L’extension du réseau GAB s’est ralentie avec l’installation de seulement 121 nouveaux GAB, permettant au réseau d’atteindre 7.734 GAB, soit une extension de +1,6% par rapport au 31 décembre 2019.

– Les villes les mieux équipées sont Casablanca avec 1.529 GAB, Rabat (633), Marrakech (627), Tanger (453), Agadir (399) et Fès (385).

– Le réseau GAB a réalisé 288,2 millions de retraits effectués par les cartes bancaires marocaines et étrangères, en régression de -11,4%, pour un montant global de 284,8 MMDH en baisse de 5,1%, soit une activité mensuelle moyenne de 3.624 opérations de retrait pour 3,6 millions DH pour chaque GAB.

– Le Ratio du nombre de cartes émises au Maroc par GAB, défini par le rapport de l’encours des cartes bancaires marocaines sur le nombre des GAB installés, ressort à 2.228 au 31 décembre 2020.

( Avec MAP )