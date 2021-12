Activité portuaire: L’ANP table sur 92,8 millions de tonnes en 2022

L’activité portuaire devrait marquer un redressement au titre de 2022 pour atteindre 92,8 millions de tonnes, en hausse de 2,4% par rapport aux prévisions de réalisations de 2021, a annoncé la directrice générale de l’Agence nationale des ports (ANP), Nadia Laraki.

Intervenant lors de la réunion du Conseil d’administration de l’ANP, tenue mardi dernier à Rabat, sous la présidence du ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, Mme Laraki a affirmé que l’activité des ports relevant de l’Agence a commencé à retrouver progressivement son rythme normal en 2021, précisant que le trafic réalisé à fin novembre 2021 a atteint un volume de 83,1 millions de tonnes, en baisse de 1,8% seulement par rapport à la même période de l’année écoulée.

Lors de la présentation des grandes lignes du programme d’investissement, Mme Laraki, citée par un communiqué du ministère de l’Equipement et de l’Eau, a précisé que celui-ci totalise 2,2 milliards de dirhams au titre du triennat 2022-2024, dont 957,5 millions de dirhams au titre de l’année 2022.

En ce qui concerne les indicateurs financiers, la responsable a précisé que le chiffre d’affaires de l’Agence au titre de l’année 2022 dépassera le cap de 2,2 milliards de dirhams, soit une amélioration de 2,3% par rapport aux prévisions de réalisation de l’année 2021.

S’agissant du projet d’entité de l’Agence pour l’année 2022, elle a souligné les principales orientations ayant présidé à sa préparation, notamment l’optimisation des investissements, l’accélération du rythme de réalisation des projets en cours, le renforcement de la régulation opérationnelle, la déclinaison de la démarche RSE de l’ANP et la poursuite de la transformation digitale du secteur à travers le programme SMART PORT.

De son côté, M. Baraka a souligné l’importance du rôle joué par les ports marocains en tant que principal maillon des chaînes logistiques et en tant que levier focal de création de valeur au niveau régional et national.

L’impact socio-économique des ports est tributaire de la contribution de plusieurs acteurs et intervenants, notamment le régulateur sectoriel, à qui un appui fort et permanent est nécessaire pour lui permettre de réussir ses missions, a souligné le ministre.

Selon le communiqué, lors de cette réunion, consacrée à l’examen et l’adoption des projets de budgets au titre de 2022, le Conseil a pris note avec satisfaction des principaux axes du plan d’action de l’ANP visant, entre autres, l’ancrage des bonnes pratiques de régulation sectorielle, le renforcement et la modernisation de l’offre portuaire et l’accélération de la transformation digitale des ports relevant de l’Agence.

Avec MAP