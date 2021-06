ADM crée des classes numériques dans des écoles limitrophes au réseau autoroutier à Amskroud

La classe numérique de l’école Sidi Boushab dans la Commune d’Amskroud, une des 325 écoles primaires du Programme J/Jeunes Espoirs déployé par la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) au profit des écoles limitrophes à l’axe autoroutier, a été inaugurée lundi.

Cette inauguration a été présidée par le Directeur général d’ADM, Anouar Benazzouz, dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’ADM, indique un communiqué de la société. Lancé en 2008 et ayant déjà permis la réhabilitation de 325 écoles, le programme J/jeunes espoirs est une composante du programme communautaire mis en place par ADM pour soutenir ses communautés proches, notamment les territoires limitrophes à l’axe autoroutier qui ont vu leur environnement changer après le passage de l’autoroute, précise la même source.

Outre son volet relatif à la réhabilitation de l’infrastructure de base et l’aménagement des espaces d’apprentissage, qui constitue un pré requis à l’épanouissement des écoliers, le programme J/jeunes Espoirs de ADM, attache également une importance toute particulière à l’éducation et la préparation des citoyens de demain, notamment à travers l’organisation et l’animation d’ateliers ludiques sur plusieurs thématiques comme la sécurité autoroutière et la protection de l’environnement.

Afin d’offrir aux élèves des écoles limitrophes un accès aux ressources numériques, améliorer la qualité de leur apprentissage et leur permettre d’acquérir des compétences numériques, ADM, dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le ministère, a entamé un projet de création et d’animation de classes numériques. Il s’agit d’aménager une classe dédiée par école, de l’équiper en matériels informatiques adaptés et sécurisés, de la doter d’un accès Internet, de configurer un réseau informatique et d’en assurer la maintenance. Et pour un meilleur usage de cette infrastructure, ADM accompagne le corps pédagogique et les élèves à travers l’animation de formations et d’ateliers ludiques et met à leur disposition des logiciels et des jeux éducatifs.

L’école Sidi Boushab est la première école du programme J / Jeunes Espoirs à avoir bénéficié de la mise en œuvre de la classe numérique, expérience qui est en cours de généralisation à d’autres établissements.

Par ailleurs, et dans l’objectif de fédérer son écosystème autour de ce programme à forte dimension humaine, ADM a signé une convention de partenariat avec le Groupe DXC DXC, spécialisée dans l’accompagnement en transformation digitale, pour œuvrer ensemble à la généralisation des classes numériques à l’ensemble des écoles du programme J.

La mise en œuvre de ce projet vient confirmer la stratégie adoptée par ADM en tant qu’entreprise publique citoyenne, soucieuse des territoires qu’elle traverse et déterminée à les impacter positivement.

( Avec MAP )