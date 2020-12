Aéronautique: 2021, une année des mutations

L’année prochaine sera celle du début des mutations au sein du secteur de l’aéronautique marocain, a affirmé le Président du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), Karim Cheikh.

“2021 sera une année du début des mutations, car il est évident que les cartes de la chaîne de valeur mondialisée de l’aéronautique seront redistribuées différemment. Nous préparons en étroite collaboration avec les partenaires publics en s’inscrivant dans les sujets évoqués précédemment”, a dit M. Cheikh dans entretien accordé à la MAP.

Pour ce qui est de l’année en cours, l’aéronautique au Maroc a fait preuve d’une bonne résilience pendant la période de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a-t-il souligné, se félicitant de la capacité du secteur à s’adapter, à se diversifier et à innover dans des conditions très complexes, ainsi qu’à apporter des solutions immédiates.

Et de soutenir: “Nous avons continué à travailler pendant toute la période de confinement et ceci n’a pas été le cas pour les plateformes aéronautiques concurrentes. La conception et production des respirateurs artificiels hautement technologiques par l’écosystème aéronautique en forte collaboration avec le ministère de l’industrie en est le parfait exemple”.

“La crise a aussi changé notre façon d’appréhender les marchés. Par notre expertise, dans un domaine complexe à très haute valeur ajoutée, nous sommes bien outillés pour aller vers de nouveaux marchés et vers de nouvelles filières industrielles, notamment la défense, et de développer des solutions innovantes pour le marché national”, a fait valoir M. Cheikh.

Parallèlement, il a indiqué que le plan de relance dédié à l’aéronautique a été élaboré par le GIMAS, en collaboration avec l’ensemble de ses membres industriels, le ministère de tutelle (ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Il s’agit prioritairement de sauvegarder les emplois et préserver les acquis de 20 ans de succès industriel dans un domaine hautement technologique.

“Nous abordons la relance avec l’idée que toute crise pour nous est synonyme d’opportunités à saisir pour nous préparer à la phase de croissance qui succédera à la crise”, a expliqué le président du Groupement.

Il a, en outre, rappelé que de 2000 a 2019, plus de 142 entreprises opérant dans l’industrie aérospatiale se sont implantées au Maroc, employant 17.500 salariés qualifiés (dont 40.6% de femmes) et représentant 1, 9 milliards de dollars a l’export avec plus de 38% de taux d’intégration.

