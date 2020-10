Aéronautique: situation difficile à court terme, résilience à plus longue échéance

Les secteurs de l’aviation commerciale et des services continueront à être confrontés à des défis importants en raison de la pandémie de Covid-19, tandis que les marchés mondiaux de la défense et des services gouvernementaux afficheront une plus grande stabilité, selon les prévisions annuelles du constructeur aéronautique américain Boeing, publiées mardi.

Ces projections portent sur le marché de l’industrie aéronautique commerciale et de défense, et reflètent l’impact de la pandémie et la vision de Boeing sur la dynamique du marché à court, moyen et long termes.

« Bien que l’année en cours soit sans précédent s’agissant des perturbations imposées à notre industrie, nous sommes convaincus que les secteurs de l’aviation commerciale et de la défense surmonteront ces défis immédiats, retrouveront leur stabilité et sortiront renforcés de cette épreuve», a estimé, dans un communiqué, le directeur de la stratégie de Boeing, Marc Allen.

Les perspectives de Boeing font état d’un marché total évalué à 8 500 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, en incluant la demande de produits et services aérospatiaux. Ces prévisions sont en baisse par rapport aux 8 700 milliards de dollars annoncés en juin 2019 et ce, en raison de l’impact de la pandémie.

Si les compagnies aériennes du monde entier ont commencé à se remettre d’une baisse du trafic passagers, et du chiffre d’affaires de plus de 90 % en début d’année, le processus de rétablissement complet nécessitera plusieurs années.

Ainsi, selon ces prévisions, 18 350 avions commerciaux seront nécessaires au cours de la prochaine décennie, soit une baisse de 11 % par rapport aux prévisions 2019, pour une valeur d’environ 2 900 milliards de dollars. A plus long terme, sous réserve que les principaux facteurs industriels demeurent stables, la flotte commerciale devrait retrouver sa tendance à la croissance, générant une demande de plus de 43 000 nouveaux avions sur la période de 20 ans couverte par l’étude.

Les perspectives de marché de Boeing tablent, par ailleurs, sur une opportunité de marché de 2 600 milliards de dollars pour les secteurs de la défense et de l’espace au cours de la prochaine décennie. Cette projection confirme l’importance des avions militaires, des systèmes autonomes, des satellites, des engins spatiaux et autres produits de défense tant au niveau national qu’international, selon le constructeur américain.

Cette demande demeure mondiale par nature, 40 % des dépenses étant générés en dehors des Etats-Unis.

Bien que la demande de services commerciaux à court terme soit en baisse, les perspectives de marché de Boeing prévoient une opportunité de marché de 3 000 milliards de dollars pour les services commerciaux et gouvernementaux d’ici à 2029, les solutions numériques s’imposant comme un facteur critique auprès de clients qui se concentrent sur l’allègement de leurs opérations en vue de s’adapter à la demande future du marché.

Selon la même source, les services et les solutions de gestion du cycle de vie aideront les clients à moduler leurs opérations afin d’atteindre leurs objectifs d’efficience et de coût en adéquation avec les tendances de reprise du marché.