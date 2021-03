Aéroport Tanger Ibn Battouta : Baisse de plus de 56% du trafic passagers, fin février (ONDA)

Le trafic des passagers au niveau de l’aéroport Tanger Ibn Battouta a baissé de 56,32% à fin février dernier par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Ainsi, quelque 94.703 voyageurs ont transité par l’aéroport international de Tanger à fin février dernier, contre 216.789 passagers durant la même période de 2020, précisent les statistiques de l’ONDA. L’aéroport international de Tanger occupe ainsi la 2è place au niveau national en termes de trafic aérien, avec une part de 8,91%, derrière l’aéroport Mohammed V de Casablanca (48,97%).

Les chiffres font également ressortir que la ligne Tanger/Malaga (sud de l’Espagne) s’est classée 3è dans le Top 5 des routes aériennes internationales en février dernier, avec 7.607 passagers et une part de 2,40%, devant la ligne Mohammed V/Paris-Orly avec 12.048 voyageurs et une part de 3,79%, et la ligne Mohammed V/Dubai avec 9.925 passagers (3,13%).

Sur le seul mois de février, quelque 37.969 voyageurs ont transité par l’aéroport Tanger Ibn Battouta, contre 104.806 passagers durant le même mois de l’année précédente, soit un recul de 63,77%.

Les aéroports marocains ont accueilli 1.063.224 passagers au titre des deux premiers mois de cette année, en chute de 73,24% par rapport à fin février 2020.

Avec MAP