Affaire Omar Radi : Les témoignages de détresse de Hafsa Boutahar

Après plusieurs jours d’affrontement avec son présumé violeur Omar Radi, Hafsa Boutahar a décidé de briser le silence pour raconter à nos confrères de Le360, Edito24,… les détails de l’affaire qui l’a conduite à saisir la justice.

La contractuelle auprès du Desk, a livré des témoignages à la presse, autour de sa nuit fatidique, juste après l’audition, disant qu’elle était « une victime de viol commis par un confrère ». Et d’ajouter que« c’est une affaire de viol qui me touche, mais qui touche aussi toutes les femmes marocaines et les femmes à travers le monde», condamnant les tabous qui entourent les affaires liées au viol, car « on craint d’en parler de crainte de choquer la société et du scandale ».

Pour plus de détails, voici un entretien réalisé par Edito24 avec Hafsa Boutahar :