Afghanistan : huit morts et 47 blessés dans une attaque à la voiture piégée

Huit personnes ont été tuées et au moins 47 autres blessés, en grande majorité des femmes et enfants, dans l’explosion d’une voiture piégée vendredi soir près d’un poste de police dans la ville de Herat, dans l’Ouest de l’Afghanistan, ont indiqué samedi des responsables.

Le bilan de l’explosion de Herat est de huit morts et 47 blessés et “parmi les morts se trouvent un membre des forces de sécurité et sept civils–deux hommes, deux femmes et trois enfants”, a déclaré à la presse le porte-parole du gouverneur de la ville, Jailani Farhad.

Au moins 20 femmes et huit enfants ont été blessés, ainsi que huit membres des forces afghanes, a-t-il précisé, notant que des dizaines de maisons et magasins ont été endommagés.

L’attaque n’a pour l’instant pas été revendiquée, alors qu’un porte-parole des talibans, a affirmé que “l’explosion à Herat n’a rien à voir avec les Talibans”. Le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné vendredi “dans les termes les plus forts le nombre alarmant d’attaques visant délibérément des civils en Afghanistan”.

Malgré les pourparlers de paix entre Kaboul et les talibans débutés en septembre à Doha, les violences ne cessent d’augmenter.

Avec MAP