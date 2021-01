AFIDBA – AFD – MAROC : Accompagner l’accélération d’entreprises inclusives et digitales

AFIDBA (AFD For Inclusive and Digital Businesses in Africa) est un programme ayant pour ‎but d’identifier, accompagner et financer des start-up inclusives à dimension sociale. C’est un ‎programme dédié au développement économique inclusif, durable et numérique en Afrique. ‎

Il accompagne les entreprises inclusives en phase d’accélération. Ce programme est mis en ‎œuvre au Maroc, au Burkina Faso, au Ghana, et au Sénégal. ‎

Seules les entreprises inclusives peuvent bénéficier de ce programme. Une entreprise est ‎qualifiée d’inclusive quand elle intègre des populations vulnérables et/ou à très faible revenu, ‎avec peu ou pas d’accès aux biens et services essentiels. Le programme est dédié aux ‎entrepreneurs engagés et visionnaires qui dirigent une entreprise à impact, générant des ‎revenus et qui souhaitent développer leurs activités pour accéder à un niveau supérieur.

Les ‎entreprises bénéficiaires doivent travailler en étroite collaboration avec des communautés ‎vulnérables et contribuer à améliorer les conditions de vie de ces populations. Les ‎entrepreneurs bénéficiaires devront être disponibles pour un à deux rendez-vous par semaine ‎pendant six mois pour participer à ce programme d’accélération.

L’entreprise bénéficiaire devra ‎être basée au Maroc, avec un prototype développé et ayant au moins son fondateur en full-‎time. Les entrepreneurs marocains peuvent postuler jusqu’au 5 février 2021 via le site : ‎https://www.f6s.com/afidbamorocco2021/apply

Mis en place en janvier 2019, le programme AFIDBA est initié et financé par l’Agence ‎Française de Développement (AFD).

Il est porté par un consortium de 11 acteurs ‎‎(associations, ONG, incubateurs, partenaires techniques et financiers) mus par une volonté ‎commune de contribuer au développement économique durable du continent africain.Le ‎consortium est piloté par l’association Bond’innov avec l’appui de l’ONG Positive Planet ‎International. AFIDBA est mis en œuvre au Maroc par l’incubateur Impact Lab. ‎

Les initiatives d’entreprises inclusives, dans de nombreux secteurs d’activité fleurissentdepuis ‎quelques années. Elles cherchent à allier mission sociale et modèle économique pérenne et ‎basent pour beaucoup leur croissance sur l’utilisation du digital, vecteur de croissance et ‎d’agilité. Ces petites entreprises à fort potentiel requièrent un appui spécifique pour pouvoir ‎passer à l’échelle et maximiser leurs impacts.‎

Au cours des 3 années du projet, le projet sélectionnera 60 start-up qui bénéficieront alors du ‎programme d’accélération. Une fois l’accompagnement technique terminé, les start-up les plus ‎prometteuses bénéficieront d’un prêt d’honneur associée à une subvention leur permettant de ‎créer un effet de levier auprès d’autres investisseurs.‎

AFIDBA offre des Sessions de coaching, des séances de travail avec des experts en digital, ‎juridiques, et business, et une mise en relations avec des clients potentiels. Il permet d’accéder ‎à un financement via le Fonds AFIDBAà hauteur de 700.000 MAD (environ 64000 euros) via ‎le fonds Innov Invest.‎