“African Lion 2021” : l’Armée de terre américaine célèbre son anniversaire au Maroc

Une cérémonie a été organisée, lundi, à Agadir à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de création de l’Armée de terre américaine.

Cet anniversaire coïncide cette année avec l’exercice combiné maroco-américain “African Lion 2021” qui se tient Sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales, (FAR).

Cette cérémonie qui s’est déroulée au siège de l’Etat-Major des FAR de la zone sud en présence notamment du Général de Corps d’armée, Belkhir El Farouk, Commandant de Zone Sud, et du Général de division, Andrew M. Rohling, Commandant général adjoint pour l’Afrique et commandant de l’unité opérationnelle de l’armée des États-Unis pour l’Europe méridionale, Afrique, a été une occasion pour réaffirmer la qualité du partenariat militaire liant les Etats Unis et le Maroc.

Le 17ème exercice combiné maroco-américain “African Lion 2021” se poursuivra jusqu’au 18 juin 2021 dans les régions d’Agadir, Tifnit, Tan-Tan, Mehbes, Tafraout, Ben Guérir et Kenitra, impliquant de milliers de miliaires multinationaux et un nombre très important de matériel terrestre, aérien et maritime.

En plus des États-Unis d’Amérique et du Royaume du Maroc, cet exercice connaît la participation de la Grande Bretagne, du Brésil, du Canada, de la Tunisie, du Sénégal, des Pays-Bas, d’Italie ainsi que de l’Alliance Atlantique, en plus d’observateurs militaires d’une trentaine de pays représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.

( Avec MAP )