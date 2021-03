Afrique du Sud : Un consulat mobile au profit de la communauté marocaine résidant à Cape Town

L’ambassade du Maroc en Afrique du Sud a organisé, samedi et dimanche, un consulat mobile au profit de la communauté marocaine résidant à Cape Town (1500 km de Pretoria) où se situe le siège de la Chancellerie.

En droite ligne des Hautes Directives Royales, cette initiative obéit au souci permanent de délivrer un service consulaire de qualité et de proximité à l’ensemble de nos ressortissants marocains, là où ils se trouvent, a affirmé l’ambassadeur Youssef Amrani lors d’une allocution qu’il a prononcée devant les membres de la communauté à cette occasion.

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur a rappelé que la protection, l’accompagnement et la défense des intérêts des ressortissant marocains constituait un engagement premier et indéfectible de tout l’appareil diplomatique marocain à travers le monde.

Abondant dans ce sens, le diplomate a souligné que la communauté marocaine honore le Maroc tout comme le Maroc honore sa communauté. «Nos concitoyens ne sauraient être de simple administrés tant ils sont les vecteurs, les branches et les reflets de cette identité marocaine qui se distingue aux quatre coins du monde par sa diversité, son excellence et son patriotisme», a-t-il dit.

Poursuivant dans ce sens, M. Amrani a affirmé que «le lien de cette interdépendance qui lie le citoyen marocain à sa nation est celui du cœur et de l’attachement indéfectible à une seule et même constante +Dieu, la Patrie, le Roi+».

Dans la même veine, il a souligné l’importance que ces liens de fraternités et d’unité et ce sentiment d’appartenance trouvent échos dans le fonctionnement d’une administration consulaire qui se veut toujours plus proche des citoyens et plus moderne dans ses modes opératoires.

C’est ainsi que l’ambassadeur a rappelé que le nouvel espace consulaire inauguré récemment au sein du siège de l’Ambassade du Royaume à Pretoria, tout comme la digitalisation des différentes prestations de la Chancellerie participent de cette ferme volonté de mettre le citoyen marocain et son bien-être au centre des priorités.

M. Amrani a clos son allocution par un message fort à l’adresse de nos concitoyens, indiquant que sa mission en Afrique du sud ne saurait faire l’économie d’un engagement constant et immuable de nos ressortissants marocains qui, dans le pays comme ailleurs, brillent par leur vivacité, leur diversité et leur jeunesse.

