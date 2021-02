Agadir: des journalistes visitent la station sismique éducative Princesse Lalla Aicha

Des journalistes représentant des supports médiatiques locaux à Agadir ont effectué samedi, une visite à la station sismique à vocation éducative Princesse Lalla Aicha.

Cette station vise l’encadrement et la sensibilisation des citoyens face à un phénomène naturel susceptible de se transformer en désastre en l’absence de bons comportements en période de crise d’urgence.

“La station a pour but essentiel d’informer et de sensibiliser les citoyens à propos des séismes et des bons comportements en situation d’urgence, dans cette ville connue pour son statut et histoire sismiques”, a indiqué Hassan El kilali, président de la station.

La station sismique comprend un appareillage de détection de l’activité sismique (sismomètre numérique lié au système GPS), et des écrans de visualisation du signal sismique, ainsi qu’un espace d’accueil, a relevé M.El Kilali.

Elle accueille les élèves, les étudiants, les associations, le personnel de l’éducation et de formation et le milieu de la recherche scientifique, ainsi que tout citoyen désirant connaître le phénomène du séisme et ses impacts.

Par le passé, le Maroc a subi des tremblements de terre destructeurs (Agadir 1960, Rissani 1992, Al Hoceima 1994 et 2004). Les villes d’Agadir et d’Al Hoceima sont classées, depuis, parmi les zones potentielles ayant connu des tremblements de magnitude supérieure à 5 degrés.

Avec MAP