Agadir : M. Amzazi appelle à davantage de mobilisation pour la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51.17

Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, a appelé, lundi à Agadir, à davantage de mobilisation en vue d’accélérer la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51.17.

Lors d’une rencontre régionale de concertation, M. Amzazi a relevé que ce conclave s’inscrit dans le cadre de l’approche de communication adoptée par le ministère autour des projets stratégiques pour la mise en application de la loi-cadre 51-17 relative à la réforme de l’éducation et de la formation et qui revêt un caractère urgent.

Pour sa part, le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, a salué les efforts consentis par l’Université Ibn Zohr, en matière de diversification de l’offre académique et de la recherche scientifique.

L’inauguration d’une faculté de médecine et de pharmacie à Agadir a été un événement régional d’une grande envergure, a rappelé M. Ouaouicha tout en se félicitant des actions remarquables de l’Université qui conclut plusieurs conventions avec des partenaires nationaux et régionaux.

A cette occasion, le directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF), Mohamed Jai Mansouri, a présenté un exposé sur les références de la loi cadre 51-17 et ses principes basés sur l’équité, l’égalité des chances et la garantie d’un enseignement de qualité pour tous, outre la méthode adoptée pour assurer la mise en place des dispositions de la loi sur le niveau régional.

Des exposés ont également été présentés par le président de l’Université, Abdelaziz Bendou et le délégué régional de formation professionnelle Saâd Maelainine, sur les projets mis en place et programmés dans le cadre de la loi cadre 51-17 .

En marge de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment du Wali de la région de Souss Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane, Ahmed Hajji et du président de la région Brahim Hafidi, plusieurs conventions de partenariat ont été signées.

La première est relative à la construction et réaménagement d’établissements scolaires à Agadir dans le cadre du programme de développement urbain de la ville 2020-2024, paraphée par le ministre, le wali, le directeur de l’AREF et le président du Conseil de la commune d’une part, et le directeur général de la Société de développement local (SDL) “Agadir Souss-Massa Aménagement”, d’autre part.

Les autres conventions ont été signées entre l’AREF, le Conseil de la région, l’université d’Ibn Zohr, la commission régionale des droits de l’Homme, l’institut français d’Agadir, le bureau régional de l’union de l’enseignement et de la formation libre au Maroc d’une part, et l’Alliance de l’enseignement privé au Maroc, d’autre part.

