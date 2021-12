Agence Bayt Mal Al Qods: Des financements de 3,6 millions de dollars en 2021

Des financements de 3,6 millions de dollars ont été mobilisés en 2021 par l’Agence Bayt Mal Al Qods, d’après le rapport annuel de cette institution retraçant ses actions au titre de cet exercice et les prévisions pour l’année prochaine.

Le secteur de l’aide sociale s’est taillé la part du lion avec 54% des programmes et projets de l’Agence, suivi de la restauration et de la réhabilitation du Centre culturel marocain (22%), au moment où 9% des dépenses ont été affectés aux initiatives civiles pour un programme durable de développement humain.

De même, 7% des crédits alloués ont été dédiés au secteur de la construction et 4% à l’éducation, tandis que le reste de cette enveloppe est allé respectivement à la santé, au Centre Bayt Almaqdiss pour les recherches et les études, à la plateforme « Dalala » (commercialisation des produits du terroir d’Al Qods) et à l’observatoire « Arribat » (suivi des programmes et détermination des priorités).

« Avec les restrictions de la pandémie (Covid-19) et ses effets sur la population et les institutions à Al Qods, le bilan des dépenses sur les programmes et projets de l’Agence jusqu’à la fin de l’année 2021 était à un niveau acceptable« , fait-on observer dans le rapport annuel.

Le document note que, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Sa qualité de président du Comité Al Qods, l’Agence a donné la priorité au secteur de développement humain, citées dans le Message Royal adressé, en novembre dernier, au président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peule palestinien.

→ Lire aussi : L’aide sociale domine les actions de l’Agence Bayt Mal Al Qods en 2021

Dans le registre des projets structurels durant l’année 2021, l’Agence a poursuivi le programme des bourses d’étude au profit des jeunes de la ville sainte, dont ont bénéficié 31 étudiants inscrits dans les spécialités de médecine, des lettres et de droit, aussi bien dans des universités palestiniennes que marocaines.

En outre, l’Agence a remis des prix d’excellence aux 45 étudiants des écoles d’Al Qods relevant de la direction de l’éducation et de l’enseignement et de l’université d’Al Qods au titre de l’année scolaire 2020-2021.

S’agissant de la protection de l’environnement, l’Agence a lancé le projet « des clubs de l’environnement » et ce, à travers un projet pilote à l’école Hassan II à Wad Al Jouz, en plus d »une campagne de sensibilisation en la matière.

Le secteur de la construction et de la restauration a continué de bénéficier des engagements de de l’Agence, qui a lancé la première tranche du programme de construction d’urgence dans la ville d’Al Qods dans le but de soutenir la résistance des populations de la ville sainte sur leur terre.

Par ailleurs, dans le but de réduire des effets des événements qu’a connue la ville d’Al Qods au mois de Ramadan 1442, l’Agence a procédé à l’acquisition des fournitures et matériels nécessaires ainsi que les médicaments essentiels pour les hôpitaux de la ville.

L’Agence a souligné, dans son rapport, que malgré les fonds limités, elle a mis en œuvre des projets vitaux qui ont un impact direct et tangible sur la vie des habitants, la protection de la ville et la préservation de son patrimoine religieux.

(Avec MAP)