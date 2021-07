Agrégation agricole au Maroc: Diana Holding confirme son engagement

Les Domaines Zniber, filiale de Diana Holding et acteur agro-industriel de référence, ont organisé une importante conférence jeudi 8 juillet à Berkane, autour du nouveau modèle d’agrégation agricole au Maroc, avec un focus sur la filière des agrumes et ses perspectives de développement.

Grenier agricole et capitale des agrumes du Maroc Oriental, la ville de Berkane a abrité, jeudi 8 juillet, une rencontre organisée par les Domaines Zniber. Placé sous le thème des défis et perspectives de l’agrégation agricole, ce rendez-vous d’envergure a rassemblé en présence de son Excellence Monsieur le Gouverneur Mohammed Ali Habouha, plusieurs hauts responsables et acteurs du secteur agricole du Maroc :

Nabil Chaouki, Directeur de la Direction de Développement des Filières de Production (DDFP),

El Mahdi Arrifi, Directeur Général de l’Agence de Développement Agricole (ADA),

le professeur Faouzi Bekkaoui, Directeur de l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA),

Abdellah Jrid, Président de l’Association des Producteurs d’Agrumes au Maroc (ASPAM), ainsi que

Otman Rouchdi, Directeur Général des Domaines

S’exprimant en ouverture de cette conférence, la Présidente Directrice Générale de Diana Holding, Rita Maria Zniber, a rendu hommage au « au leadership et à la vision de SA MAJESTÉ Le Roi Mohammed VI, qui ambitionne de faire du Maroc un champion agricole africain, qui réussit sa transformation et la partage à travers les partenariats sud-sud ».

A travers cet événement organisé par sa filiale, Diana Holding vise ainsi à contribuer au développement de la compétitivité agricole des territoires et à hisser la filière des agrumes au rang d’acteur incontournable sur l’échiquier international, afin de mieux répondre aux demandes des marchés extérieurs et intérieurs. De manière transversale, Diana Holding a réitéré lors de cet évènement son engagement économique, social et environnemental pour la montée en puissance du secteur agricole, dont le groupe est un acteur de référence.

Cette conférence était également l’occasion pour les Domaines Zniber de présenter leur projet

d’agrégation et de revenir sur le bilan et les perspectives du développement de la filière agrumicole.

En marge de cette rencontre, une visite a été organisée à la station “Berkane Packaging” des Domaines Zniber. Cette station, élément central d’un large projet de complexe agro-industriel spécialisé dans l’entreposage frigorifique, la valorisation et la transformation de la production agrumicole régionale et nationale, est outillée de technologies de pointe pour le conditionnement d’agrumes, avec une capacité d’exportation totale de 100.000 tonnes.

A propos de Diana Holding

Acteur majeur de l’industrie agro-alimentaire, le Groupe Diana Holding consolide et développe sa présence au Maroc depuis plus de 55 ans. Ce groupe agroalimentaire de référence occupe le 7ème rang dans le classement des plus importants groupes privés au Maroc, avec un chiffre d’affaires consolidé de 3,352 milliards de dirhams en 2020 ( …crise Covid-19 ) et 6 500 emplois directs.