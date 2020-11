Agression au couteau en Suisse: l’assaillante était “connue” des services de police

La jeune Suisse qui a agressé mardi deux autres femmes avec un couteau dans un grand magasin de Lugano (sud) était “connue par une enquête en lien avec le djihadisme”, a indiqué l’Office fédéral de la police (FEDPOL).

L’assaillante, qui a grièvement blessé une femme et plus légèrement une autre dans un magasin de cette ville du sud de la Suisse, “est connue de @FedpolCH par une enquête policière en 2017 en lien avec le djihadisme”, a twitté la police fédérale, sans donner plus de précision.

D’après des médias locaux, “la jeune femme serait une convertie et elle aurait revendiqué son geste lors de son attaque”.

Dès mardi, la police régionale du Tessin avait évoqué une possible “motivation terroriste”.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’assaillante a tenté d’étrangler de ses mains nues l’une des deux femmes et blessé la deuxième au cou avec un couteau.

D’autres clients de la grande surface ont réussi à maîtriser la jeune femme, qui a été arrêtée, avait ajouté la police régionale.

L’enquête sur ce cas sera menée par la police fédérale, qui a annoncé parallèlement sur twitter l’ouverture d’une procédure pénale.

