Agriculture: Le GCAM et la SONACOS lancent le paiement des achats des intrants par mobile

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) et la société nationale de commercialisation des semences (SONACOS) ont annoncé, jeudi, le développement d’un service de paiement digital à travers l’application téléphonique mobile “Imtiazat-e” visant à faciliter le règlement des achats des intrants agricoles effectués par les agriculteurs auprès des Centres Régionaux de la SONACOS.

Le paiement par téléphone mobile est possible par simple scan du code QR sur le Bon de Commande de la Sonacos, explique un communiqué conjoint, notant que l’agriculteur confirme le règlement en toute sécurité de ses factures auprès des Centres Régionaux de la SONACOS sans avoir besoin de se munir, de transporter ou de manipuler de l’argent liquide.

Il s’agit d’un parcours 100% digital dédié à la filière céréalière et permettant aux clients de disposer de leurs semences en quelques minutes de façon rapide et sécurisée, précise le communiqué, notant que cette application mobile gratuite développée par le GCAM, fait partie d’une large gamme de produits digitaux déployés par la banque dans le cadre de ses efforts de digitalisation et d’inclusion financière.

Téléchargeable sur Google Play et installée directement sur le téléphone portable, l’application permet à l’agriculteur de gérer leurs activités à tout moment et en toute autonomie, de consulter son compte, de renouveler les crédits à court terme, de suivre les subventions de l’Etat (FDA), de souscrire à l’Assurance Multirisque Climatique, d’initier une demande de financement des intrants agricoles (semences, engrais, etc), de suivre ses engagements auprès du GCAM ainsi que ses règlements fournisseurs, etc.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’engagement, ferme et volontariste, du GCAM dans l’accompagnement de de la nouvelle stratégie “Génération Green”, pour laquelle la banque a mis en place un dispositif complet d’envergure apportant des solutions innovantes à l’ensemble des composantes de la nouvelle stratégie, indique la même source.

Ce service confirme également la volonté du GCAM de servir au mieux les agriculteurs et les ruraux en leur facilitant l’accès aux services bancaires et en assurant l’inclusion financière des populations les plus éloignées grâce, notamment aux opportunités offertes par la digitalisation, ajoute-on. Cette démarche vient renforcer les efforts entrepris par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts pour la transformation digitale et la modernisation du secteur agricole, notamment dans le cadre de “Génération Green 2020-2030”.

D’autres parcours sont en cours de développement par le GCAM afin de répondre à la volonté du Maroc d’exploiter la digitalisation pour créer de la valeur pour les populations du monde rural et agricole.

Pour sa part, la SONACOS compte, à travers cette modalité de paiements, faire bénéficier l’agriculteur d’une meilleure sécurité et commodité de paiement des achats effectués auprès de ses centres régionaux sans avoir à se soucier de transporter et de manipuler l’argent liquide.

( Avec MAP )