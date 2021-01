Agro-pôle Béni Mellal: Première subvention du Fonds Régional d’Appui à l’Investissement débloquée

Par Abdelhamid Dades

Le Centre Régional d’Investissement Béni Mellal – Khénifra, a débloqué la 1ère subvention du Fonds Régional d’Appui à l’Investissement et à la Création de l’Emploi au niveau de la Plateforme industrielle intégrée « Agro-pôle Beni Mellal ».

Ce fonds a été mis en place par le Conseil Régional Béni Mellal – Khénifra afin d’améliorer l’attractivité de l’Agro-pôle et d’encourager les investissements agro-industriels nécessaires pour la valorisation des énormes potentialités agricoles de la Région, en accordant une subvention à l’acquisition du foncier égale à 50% du prix d’acquisition de ce foncier, permettant ainsi de renforcer l’offre régionale destinée aux investisseurs agro-industriels.

La gestion du fonds a été confiée au Centre Régional d’Investissement Béni Mellal – Khénifra, suite à un protocole d’accord signé entre ce dernier, le Conseil Régional et la Wilaya de la Région conformément à l’article 7 de la loi 47-18 relative à la réforme des Centres Régionaux d’Investissement et la création des Commissions Régionales Unifiées d’Investissement, stipulant que « les administrations, les organismes publics et les collectivités territoriales peuvent confier aux centres concernés, la gestion des fonds d’appui aux investisseurs et entreprises dans les conditions et selon les modalités fixées par la législation et réglementation en vigueur ».

Cette 1ère subvention débloquée dans le cadre de ce fonds, concerne la mise en place d’une unité de fabrication de carton d’emballage d’un montant d’investissement de 29 Millions de Dirhams (MDH) et permettant la création de 110 emplois.

La demande de subvention de cette unité, qui permettra d’approvisionner les unités agricoles et agro-industrielles locales et nationales en carton d’emballage, a été traitée entièrement en ligne, par la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI), via la plateforme CRI-INVEST mise en place par la Digitale Factory relevant du Ministère de l’Intérieur, pour la gestion digitalisée des dossiers d’investissement.

Pour rappel, la Commission Régionale Unifiée d’Investissement Béni Mellal – Khénifra a traité depuis son démarrage en mois de décembre 2019, 220 dossiers d’investissement, en approuvant 143 projets avec montant global d’investissement de 10,2 Milliards de dirhams (MMDH) et permettant la création de plus de 6.500 emplois prévisionnels. Le délai moyen de traitement des dossiers d’investissement par la CRUI de la Région est de 10 Jours, contre 30 Jours comme délai maximum fixé par la loi 47-18.