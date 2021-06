Aïd al-Adha 1442: Identification de 5,8 millions de têtes d’ovins et caprins

Quelque 5,8 millions de têtes d’ovins et caprins destinés pour la fête de Aid Al-Adha 1442 (2021) ont été identifiés jusqu’au 17 juin 2021, a annoncé vendredi l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Cette opération d’identification, menée par la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR) et l’Association nationale ovine et caprine (ANOC), consiste, à l’instar des années précédentes, en la pose, sur l’une des oreilles de l’animal, d’une boucle jaune, portant un numéro de série unique pour chaque animal, en plus de la mention “عيد الأضحى” et un logo portant “la tête d’un mouton”, indique l’ONSSA dans un communiqué. L’opération d’identification se poursuit au niveau national, fait savoir la même source, ajoutant que la FIVIAR et l’ANOC ont été chargées par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime du développement rural et des eaux et forêts pour identifier les ovins et caprins destinés pour la fête de Aïd al-Adha, sous la supervision de l’ONSSA.

Par ailleurs, les services vétérinaires de l’Office ont enregistré jusqu’au 17 juin courant, plus de 240.000 unités d’engraissement d’ovins et caprins. Ils ont prélevé jusqu’au 18 juin 2021, 660 échantillons de viande et 359 échantillons d’aliments pour animaux, en vue de leur analyse.

Le plan d’action Aïd Al-Adha comprend également le contrôle de l’eau d’abreuvement et la circulation des fientes conditionnée par l’obtention d’un laissez-passer auprès des services vétérinaires de l’ONSSA afin de suivre leur traçabilité.

La situation sanitaire du cheptel national est satisfaisante, assure l’Office, ajoutant que le suivi de l’état sanitaire est assuré en permanence par les services vétérinaires de l’ONSSA sur l’ensemble du territoire national, en étroite collaboration avec les vétérinaires sanitaires mandatés.

( Avec MAP )