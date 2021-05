SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République d’Arménie, M. Armen Sarkissian, à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le président arménien exprime à SM le Roi ses vœux de santé et de bonheur et au peuple marocain ami de davantage de paix et de prospérité.

( Avec MAP )