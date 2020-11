Aide à l’emploi/Covid-19: l’UE verse 14 milliards d’euros à neuf États membres

La Commission européenne a annoncé mardi avoir versé un montant de 14 milliards d’euros à neuf pays de l’UE, correspondant à la deuxième tranche de l’assistance financière apportée aux États membres au titre de l’instrument “SURE” qui vise à soutenir l’emploi et à aider les États membres à couvrir les coûts des régimes nationaux de chômage partiel durant la crise du coronavirus.

Dans le cadre de ces transactions, la Croatie a reçu 510 millions d’euros, Chypre, 250 millions d’euros, la Grèce, 2 milliards d’euros, l’Italie, 6,5 milliards d’euros supplémentaires, la Lettonie, 120 millions d’euros, la Lituanie, 300 millions d’euros, Malte, 120 millions d’euros, la Slovénie, 200 millions d’euros et l’Espagne, 4 milliards d’euros supplémentaires, précise un communiqué de la Commission.

Ce soutien, qui prend la forme de prêts accordés à des conditions favorables, permettra à ces États membres de faire face à l’augmentation soudaine des dépenses publiques destinées à préserver l’emploi, souligne la même source. Plus précisément, ajoute-t-on, il aidera à couvrir les coûts directement liés au financement des dispositifs nationaux de chômage partiel et des autres mesures similaires qu’ils ont mises en place en réaction à la pandémie de coronavirus, y compris pour les travailleurs indépendants.

À la fin du mois d’octobre, l’Italie, l’Espagne et la Pologne ont déjà reçu un montant total de 17 milliards d’euros au titre de l’instrument SURE de l’UE, rappelle l’exécutif européen. Lorsque tous les versements au titre de l’instrument SURE auront été effectués aux 9 pays bénéficiant aujourd’hui d’une assistance financière, la Croatie aura reçu 1 milliard d’euros, Chypre, 479 millions d’euros, la Grèce, 2,7 milliards d’euros, l’Italie, 27,4 milliards d’euros, la Lettonie, 192 millions d’euros, la Lituanie, 602 millions d’euros, Malte, 244 millions d’euros, la Slovénie, 1,1 milliard d’euros et l’Espagne, 21,3 milliards d’euros, note-t-on.

Selon la Commission européenne, l’instrument SURE peut fournir un soutien financier allant jusqu’à 100 milliards d’euros pour l’ensemble des États membres.

À ce jour, l’exécutif européen a proposé de mettre à la disposition de 18 États membres un soutien financier de 90,3 milliards d’euros. Les prochains versements auront lieu au cours des mois à venir, à la suite des émissions d’obligations correspondantes.

( Avec MAP )