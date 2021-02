Aïn Atlas et Ramzi Boukhiam : un duo gagnant

Aïn Atlas, marque d’eau minérale naturelle marocaine, reconduit son partenariat avec le champion de surf Ramzi Boukhiam, premier champion Marocain et Africain qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 pour la discipline du surf et ambassadeur de Aïn Atlas depuis 2020.

Un partenariat qui s’inscrit dans la continuité

Fervent promoteur des talents marocains, Aïn Atlas s’est depuis de nombreuses années distinguée par l’encouragement d’athlètes dans la réalisation de leurs défis sportifs, ayant contribué à hisser au plus haut le drapeau marocain. Partageant avant tout des valeurs communes de challenge et de dépassement de soi, c’est tout naturellement que son partenariat avec Ramzi Boukhiam s’est noué en 2020, lors de sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Pour la deuxième année consécutive, Aïn Atlas est fière de pouvoir l’accompagner dans ses ambitions sportives au Maroc et à travers le monde.

« Au-delà du palmarès sportif impressionnant de Ramzi Boukhiam dans la pratique professionnelle du surf, sa ténacité, sa résilience et sa personnalité correspondent parfaitement aux valeurs de force intérieure que porte la marque Aïn Atlas. Par ailleurs, Ramzi Boukhiam incarne une nouvelle génération qui non seulement est attachée aux valeurs du sport, mais qui s’engage en faveur de la préservation de l’environnement » déclare Salma Hamdouch, Directrice Marketing et Communication des Eaux Minérales d’Oulmès.

La discipline du surf est pour la première fois au tableau des épreuves des Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo auxquels participera le champion. « Je suis fier d’être ambassadeur Aïn Atlas, une marque marocaine qui partage mes valeurs en tant qu’athlète professionnel et citoyen. La crise sanitaire et le confinement sont intervenus juste après ma victoire au Brésil et en pleine course pour le WSL Championship Tour et les Jeux Olympiques à Tokyo, mais j’ai persévéré et me suis entraîné encore plus fort qu’avant. C’est précieux de pouvoir compter sur mes partenaires et mes proches dans des moments pareils et on en sort toujours grandi ! » ajoute Ramzi Boukhiam.

Une collaboration engagée pour l’environnement

Ramzi Boukhiam se dit en résonance avec l’éthique environnementale de la marque Aïn Atlas.

« Les océans sont nos terrains de jeu. Nous passons le plus clair de notre temps dans l’eau et constatons les effets directs de la pollution sur les océans. Nous devons, chacun à notre échelle prendre nos responsabilités, pour préserver notre planète.» témoigne Ramzi Boukhiam.

À travers ce partenariat, Aïn Atlas et Ramzi Boukhiam entendent continuer à s’inscrire dans une démarche écoresponsable et à promouvoir des initiatives pour engager et sensibiliser un large public au respect et à la protection de l’environnement, à l’instar des actions de tri du plastique, de nettoyage des plages et sensibilisation de jeunes écoliers dans la région du sud du Maroc, organisées en marge de la dernière édition de la compétition internationale de surf Pro Taghazout Bay.

L’eau minérale naturelle Aïn Atlas, commercialisée au Maroc depuis 2009, a révélé une nouvelle identité visuelle au début de l’année 2020, venue habiller la gamme d’un style graphique moderne et d’un vert puissant mettant à l’honneur la force de la nature et des montagnes de l’Atlas. Ce partenariat permet à la marque de valoriser les bénéfices de son eau minérale naturelle unique par sa riche teneur en minéraux, en oligo-éléments et en bicarbonates, encourageant ainsi ses consommateurs, à puiser dans leurs ressources et à se dépasser au quotidien ou dans la pratique du sport, ceci en restant en phase avec la préservation de la nature.

À propos des Eaux Minérales d’Oulmès :

Les Eaux Minérales d’Oulmès, société́ anonyme cotée à la bourse de Casablanca, filiale du Groupe Holmarcom, est le premier producteur et distributeur d’eaux embouteillées au Maroc. Acteur international, la société opère également en Afrique subsaharienne à travers sa filiale E.T.E. située

au Bénin. Les Eaux Minérales d’Oulmès, entreprise marocaine citoyenne vouée à l’hydratation saine et au rafraîchissement, a accompagné́ à travers ses marques emblématiques trois générations de marocains dans leur quotidien. Depuis près de 90 ans, Les Eaux Minérales d’Oulmès innove

continuellement pour offrir des produits de qualité́ supérieure, suivant des normes internationales strictes.

Le groupe est engagé dans une croissance durable et responsable, et a fait de la réduction de son empreinte environnementale une priorité au cœur de sa mission d’entreprise. Forte de ses initiatives, Les Eaux Minérales d’Oulmès est membre du Global Compact des Nations Unies, auquel elle rend compte chaque année des progrès réalisés en matière de contribution aux objectifs mondiaux de développement durable. L’entreprise est également détentrice du Label RSE de la CGEM depuis 2017.

www.leseauxmineralesdoulmes.ma

À propos de Ramzi Boukhiam

Ramzi Boukhiam est un champion de surf marocain âgé de 27 ans engagé dans le circuit mondial WSL (World Surf League). Avec plusieurs titres internationaux à son actif , dont King of the Groms Europe en 2009, champion d’Europe Junior en 2012, vice-champion du monde Junior en 2013, vainqueur du QS à Anglet en 2017 et du QS 5000 Oi Hang Loose Pro Contest au Brésil en 2017 et en 2020, Ramzi Boukhiam continue de se rapprocher petit à petit de son ultime objectif : être le premier marocain à se qualifier au Championship Tour . En 2019, lors du championnat du monde, l’ISA World Surfing Games, Ramzi Boukhiam décroche une qualification historique pour le Maroc aux Jeux Olympiques de Tokyo. Après avoir battu les plus grands surfeurs classés au niveau mondial, il offre la première qualification du surf Marocain, Arabe et Africain aux jeux olympiques, et tentera de remporter une médaille lors de la compétition à Tokyo en Juillet 2021.