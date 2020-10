Air Arabia Maroc lance une liaison Casablanca-Rennes

Air Arabia Maroc, a annoncé mercredi, le lancement d’une nouvelle route Casablanca-Rennes dès le 18 décembre 2020, à raison de deux vols par semaine, indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

Les dessertes entre Casablanca et la ville bretonne seront effectuées chaque lundi et vendredi, les départs étant prévus à 08:35 et 07:15, alors que les vols retour quitteront la Bretagne respectivement à 11:20 et 10:00, précise le communiqué.

Classée comme l’une des plus agréables où vivre en France, Rennes, cité à taille humaine, est une ville étudiante qui ne cesse de se transformer en conservant un patrimoine historique riche et varié, relève le communiqué.

Profondément culturelle, avec des festivals internationaux comme les mythiques Trans Musicales, Rennes se positionne également à l’avant-garde dans le domaine des technologies numériques, ajoute le communique qui fait observer que son centre-ville recèle parmi les plus nombreuses maisons à pans de bois du Moyen Âge et de la Renaissance, ainsi que de riches hôtels particuliers, des placettes tranquilles, des ruelles pavées et des arrière-cours au caractère champêtre.

Avec cette nouvelle liaison, Air Arabia Maroc poursuit le renforcement de son programme de vols au départ de Casablanca. En plus de Rennes, les clients de la compagnie peuvent depuis la métropole marocaine rejoindre Barcelone, Bâle-Mulhouse, Bologne, Bruxelles, Catane, Istanbul, Lyon, Milan-Bergame, Montpellier, Naples, Pise, Toulouse, Turin-Cuneo et Venise.

Les clients d’Air Arabia Maroc, qui souhaitent profiter de cette nouvelle offre, peuvent s’adresser à tous les canaux de ventes de la compagnie, en l’occurrence, son site internet, son centre d’appels, son réseau d’agences partenaires ou directement à l’aéroport, poursuit le communiqué.

Air Arabia rappelle, par ailleurs, que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des vols et que ses clients doivent se conformer aux conditions et exigences des pays de départ et de destination.

Membre du groupe Air Arabia et basé à Casablanca, Air Arabia est le premier transporteur à bas coût (LCC) du Maroc. La compagnie aérienne a été lancée en avril 2009 et se concentre sur une offre qui allie confort, fiabilité et un excellent rapport qualité-prix.

( Avec MAP )