Air Arabia Maroc : Lancement d’une nouvelle liaison Nador-Malaga

Depuis dimanche 24 janvier 2021, Air Arabia Maroc a lancé une nouvelle liaison ‎Nador-Malaga. Après Tanger et Casablanca, le leader du transport aérien à bas coût ‎dans la région permettra de rejoindre la capitale de la Costa del Sol au départ de ‎l’aéroport Nador-Al Aroui à raison de 2 vols par semaine, tous les mercredis avec ‎des départs de Nador à 13H 55 et de Malaga à12H 00 et les dimanches à 13 h 25 et ‎à 11h30, respectivement de Nador et de Malaga. ‎

Air Arabia Maroc renforce ses liaisons avec Malaga en la reliant à Nador. Connue ‎pour son dynamisme, sa culture et sa joie de vivre, Malaga offre bien des saveurs, ‎certaines piquantes et colorées, comme l’incontournable musée de l’enfant du pays ‎‎: Pablo Picasso.

Tournée vers le tourisme culturel et linguistique, Malaga est aussi ‎une ville qui bouge économiquement. Son port de commerce est le deuxième plus ‎grand d’Espagne. Au centre de la Costa del Sol, la cité attire ainsi de plus en plus ‎de touristes, d’affaires ou de loisirs, qui profitent de cette excellente base de séjour ‎pour découvrir la région.‎

Avec cette nouvelle liaison, Air Arabia Maroc poursuit le renforcement de son ‎programme de vols au départ de Nador. En plus de Malaga, les clients de la ‎compagnie peuvent depuis l’aéroport Nador Al-Aroui rejoindre Cologne, Bruxelles, ‎Barcelone, Palma de Majorque, Montpellier et Amsterdam en Europe et, Casablanca ‎et Tanger au Maroc.‎

Les clients d’Air Arabia Maroc qui souhaitent profiter de cette nouvelle offre peuvent ‎s’adresser à tous les canaux de ventes de la compagnie : son site internet et son ‎centre d’appels, son réseau d’agences partenaires ou directement à l’aéroport.‎

Air Arabia rappelle que Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des vols et ‎que ses clients doivent se conformer aux conditions et exigences des pays de ‎départ et de destination.‎