Al Akhawayn tient son festival d’astronomie du 22 au 28 octobre prochain

L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) abrite, du 22 au 28 octobre 2020, la neuvième édition de son Festival de l’Astronomie.

Placée sous le thème “A la recherche des menaces venant du ciel”, cette rencontre connaîtra la participation de plusieurs scientifiques marocains et étrangers qui échangeront sur plusieurs sujets liés à l’astronomie et en particulier ceux liés aux dangers spatiaux tels que les impacts des météorites et les déchets spatiaux qui ne cessent de croître dans notre ciel.

Cette édition sera organisée autour de conférences, d’ateliers, d’expositions et de nuits d’observation. Les différentes activités seront diffusées en ligne à cause des restrictions et des mesures sanitaires imposées par la pandémie du COVID’19. Les observations de nuit seront transmises en direct à partir de l’observatoire astronomique de l’Université Al Akhawayn.

A noter que le festival de l’Astronomie d’Ifrane est une manifestation populaire et scientifique annuelle qui réunit le grand public, les curieux et les passionnés de l’astronomie, ainsi que des astronomes professionnels et amateurs. Initié par l’Université Al Akhawayn, le festival se veut une plateforme pour les jeunes où la culture scientifique est une source de divertissement, d’enrichissement et de découverte.