Al Hoceima : Enquête au sujet d’une publication incitant au non-respect du couvre-feu durant le mois de Ramadan

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Al Hoceima a annoncé, jeudi, l’ouverture d’une enquête par le Parquet Général au sujet d’une publication incitant au non-respect des décisions adoptées par les autorités publiques à la veille du mois de Ramadan.

Dans un communiqué, le procureur du Roi a indiqué que cette décision intervient suite à une publication qui circule sur les réseaux sociaux, dans laquelle l’auteur incite les habitants de la région d’Al Hoceima à sortir et à fréquenter les cafés entre l’heure de l’Iftar et 23H00 durant le mois de Ramadan, alors même que les autorités ont instauré un couvre-feu à l’échelle nationale, entre 20h00 et 06h00.

Étant donné que l’acte mentionné est incriminé par la loi, le Parquet général d’Al Hoceima a décidé d’ouvrir, dans ce cadre, une enquête qui sera menée par le Centre judiciaire de la Gendarmerie royale d’Al Hoceima, souligne le communiqué.