Mohamed Boudra, président du Conseil communal d’Al Hoceima et président de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) a reçu M. Sylvain Berger, Consul Général de France à Tanger qui s’est déplacé à Al Hoceima.

Dans un communiqué reçu par MAROC DIPLOMATIQUE, la commune d’Al Hoceima a fait savoir que les deux parties se sont entretenues pour échanger leurs perceptions sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays et surtout pour explorer les pistes d’accompagnement pour le développement de la ville.

A cette occasion, M. Mohamed Boudra a prononcé un discours de bienvenue, indique le communiqué, pour saluer la coopération entre les deux pays, qui se base sur la démocratie locale, à travers de nombreux cadres de coopération liant les groupes territoriaux marocains et leurs homologues français, ainsi que les autres organismes et villes des pays de l’Union européenne. Il a également rappelé que le Maroc bénéficie du statut de partenaire de la démocratie locale au Conseil de l’Europe.

Dans ce même contexte, le président de la Commune d’Al Hoceima a appelé à redoubler d’efforts pour soutenir les mécanismes de coopération afin d’être à la hauteur des aspirations des deux parties. Il a également appelé à explorer les moyens d’établir une liaison directe reliant Al Hoceima, Paris et Marseille. Cette ambition aura un impact positif sur la situation économique et sociale des deux pays, d’autant plus que la région d’Al Hoceima a une importante communauté résidante en France.

De son côté, le Consul général de France à Tanger a exprimé sa joie suite à sa visite à Al Hoceima et sa rencontre avec les membres du Conseil collectif, présidé par Dr. Boudra, qui a à son tour, salué la coopération entre le Royaume du Maroc et la République française à tous les niveaux, notamment sur la question de l’intégrité territoriale du Maroc.

Enfin, le responsable français a prôné la nécessité de renforcer les liens culturels et économiques du Maroc et de la France dans la ville d’Al Hoceima, en encourageant et en soutenant les moyennes et petites entreprises, afin de leur permettre de renforcer le programme de développement local de la ville et de la région, à travers plusieurs projets de développement.