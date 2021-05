Al-Qods occupée: Paris met en garde contre le “risque d’une escalade de grande ampleur”

La France a exprimé, lundi, sa “grave préoccupation” face aux affrontements et aux violences qui ont lieu depuis plusieurs jours à Al Qods-est, qui ont déjà fait plusieurs centaines de blessés et qui font désormais “peser le risque d’une escalade de grande ampleur”.

“La France appelle l’ensemble des acteurs à faire preuve de la plus grande retenue et à s’abstenir de toute provocation pour permettre un retour au calme dans les plus brefs délais“, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

“Toutes les actions qui concourent à l’escalade sur le terrain doivent cesser”, a souligné la porte-parole lors d’un point de presse électronique.

Dans ce contexte, elle a indiqué que la “France est vivement préoccupée” par les menaces d’évictions forcées visant des résidents du quartier de Sheikh Jarrah à Al-Qods-Est, qui relèvent de “la politique de colonisation, illégale en droit international, et exacerbent les tensions”.

Elle a rappelé l’attachement de son pays à la préservation du statu quo historique sur l’Esplanade des Mosquées, soulignant que “toutes les déclarations provocatrices et tous les appels à la violence et à la haine sont inacceptables et doivent cesser immédiatement”.

De nouveaux heurts ont opposé lundi sur l’esplanade des Mosquées fidèles palestiniens et policiers israéliens, faisant plus de 300 blessés, en majorité palestiniens, après un week-end de violences dans la ville sainte.

( Avec MAP )