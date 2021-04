Algérie : 51 nouveaux cas des variants britannique et nigérian de Coronavirus

Les autorités sanitaires algériennes ont annoncé, mercredi, la découverte de vingt nouveaux cas du variant britannique et 31 du variant nigérian de coronavirus.

Dans un communiqué, l’Institut Pasteur Algérie (IPA) indique que dans la continuité de ses activités de séquençage des virus SARS-CoV-2 qu’il mène dans le contexte de surveillance des variants circulant actuellement dans le monde, “il a été procédé à la confirmation de 20 nouveaux cas de variant britannique (B.1.1.7) et 31 nouveaux cas de variant nigérian (B.1.525)”.

La même source a précisé que 16 sur 20 cas du variant britannique ont été confirmés dans la wilaya d’Alger, alors que deux ont été détectés à Blida et deux autres à Djelfa et Oran.

Concernant les 31 cas du variant nigérian, 5 cas ont été confirmés à Alger, 5 à Djelfa, 16 à Laghouat, 2 à Relizane et trois à Blida, Médéa, et Touggourt.

Le nombre total de cas confirmés de variants à ce jour s’élève ainsi à 78 pour le Britannique et 129 cas pour le Nigérian, note l’IPA, qui rappelle que le respect des mesures barrières, dans le cadre du protocole sanitaire (distanciation physique, port du masque de protection et lavage fréquent des mains) “reste le meilleur garant pour stopper la propagation du virus et l’apparition de nouveaux cas”.

( Avec MAP )